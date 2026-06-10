हर काली धारी वाला तोता देसी नहीं होता! इन 3 तरीकों से करें सही पहचान, जानें तोते को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं
पेट पालने का शौक कई लोगों को होता है और ऐसे में लोग कुत्ता-बिल्ली या फिर तोता पालना पसंद करते हैं। अगर आप तोता पालने का सोच रहे हैं, तो देसी तोते की पहचान करने और उसे बोलना सिखाने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं।
घरों में पेट पालने का शौक ज्यादातर लोगों को होता है। कई लोग कुत्ता, बिल्ली पालते हैं, तो कुछ लोग तोता पालते हैं। भारत में देसी नस्ल के हरे तोते खूब होते हैं, जो इंसानी भाषा भी बोल लेते हैं और इन्हें ही लोग पालना पसंद करते हैं। ये तोते बिल्कुल आम बोल-चाल बोलते हैं और बोलते हुए क्यूट लगते हैं। हालांकि, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गले में काली धारी वाला तोता ही देसी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर काली धारी वाला तोता देसी नहीं होता और देसी नहीं हुआ तो बोलना भी कभी नहीं सिखेगा। तो चलिए बताते हैं देसी तोते की पहचान कैसे करें और तोते को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं।
देसी तोते की पहचान करने के 3 खास तरीके
अगर आप कहीं से तोता लेने जा रहे हैं और देसी नस्ल का ही लेना चाहते हैं, तो बस 3 बातों पर गौर कीजिएगा। सिर्फ गले में काली धारी है, ये देखकर तोता न लें। वरना आप धोखा खा सकते हैं।
1- गले पर काली और गुलाबी रिंग
मेल तोता ले रहे हैं, तो उसके गले में काली या फिर गुलाबी रंग की हल्की धारी बनी होगी। जबकि फीमेल में ये धारी नहीं होगी या फिर तोते के बच्चों में भी धारी नहीं होती है।
2- आंखों का रंग
देसी तोते की आंखों को देखकर भी आप उनकी नस्ल की पहचान कर सकते हैं। अगर तोते की आंख पीली या फिर सफेद है, तो वह देसी है। ज्यादातर तोतों की आंख सफेद होती है।
3- रंग भी देखें
देसी तोते पूरी तरह से हरे रंग के होते हैं और उनकी लंबी-पतली पूंछ होगी। उनकी पूंछ शरीर की तुलना में काफी लंबी होती है। रंग एक समान हरा होगा, पीला हो तो न लें।
तोते को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं
तोते को बोलना सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि तोता रोजाना की बातें सुनकर खुद ही बोलना शुरू कर देगा, तो बिल्कुल गलत है। तोते को बच्चे की तरह आपको रोज पढ़ाना पड़ेगा। जैसे बच्चों को पहले अ,आ,इ,ई पढ़ाते हैं, वैसे ही तोते को भी शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं तोते को कैसे बोलना सिखाना चाहिए।
- छोटे शब्दों से करें शुरू
सबसे पहले छोटे शब्दों जैसे सीता राम, हाय, हैलो, नमस्ते, जय हो से शुरुआत करें। ऐसे शब्द जिन्हें आसानी से बोला जा सके और समझने में ज्यादा कठिनाई ना हो। आप ये भी बोल सकते हैं मम्मी, मिट्ठू, पापा, बाबा, अम्मा, दीदी, भैया।
- समय कितना रखें
तोते को सिखाने के लिए रोजाना सुबह-शाम 15 मिनट का समय फिक्स करें। ऐसा न करें कि आज 7 बजे पढ़ाया तो कल 9 बजे। तोता ऐसा पक्षी होता है, जो रूटीन के साथ चलना पसंद करता है। अगर आप उसे रोजना सेम टाइम पर सिखाएंगे तो वह जल्दी बोलने लगेगा।
- धैर्य रखना है जरूरी
कल तोते को पढ़ाया था लेकिन आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं और अब ये नहीं सिखेगा। ऐसी बातों को मन में न आने दें। तोते के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा और करीब 15-20 दिन लगातार बिना रुके उसे बोलकर सिखाना पड़ेगा। तभी आपका तोता बोलना सिखेगा।
- उसकी तारीफ करें
जब आपका तोता कुछ शब्द बोलना शुरू करें, तो उसकी तारीफ करें। तोते को खुशी, तारीफ, डांट, गुस्सा जैसे इमोशन्स समझ आते हैं। ऐसे में अगर आप उसकी तारीफ करेंगे, तो उसे अच्छा लगेगा और वह और सीखेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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