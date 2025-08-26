क्या आपको पता है क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? जानें त्यौहार से जुड़ी खास बातें Why is Ganesh Chaturthi Celebrated? Know the Special Significance of the Festival, लाइफस्टाइल - Hindustan
Ganesh Chaturthi 2025: क्या आप जानते हैं कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं इस त्यौहार से जुड़ी खास मान्यताएं और जरूरी बातें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:38 AM
गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। दस दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणपति पूजन से की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि ये एक ऐसा उत्सव है जो आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं इस त्यौहार से जुड़ी खास मान्यताएं और जरूरी बातें।

गणेश चतुर्थी का महत्व और जन्म की कथाएँ

भगवान गणेश के जन्म को लेकर दो कथाएँ बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार, माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को बनाया और उसमें प्राण डालकर, उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा किया। उसी समय भगवान शिव लौटे और जब गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया तो क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। तब पार्वती जी के दुःख को देखकर शिवजी ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का वचन दिया और हाथी का शीश लगाकर गणेश जी को जीवन दान दिया। दूसरी कथा के अनुसार, देवताओं की प्रार्थना पर शिव और पार्वती ने गणेश जी को बनाया ताकि वे राक्षसों के मार्ग में बाधा डाल सकें और देवताओं के लिए शुभ कार्यों में सहयोगी बनें।

त्योहार की शुरुआत और परंपराएँ

गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होती है और अनंत चतुर्दशी को समाप्त होती है। इन दस दिनों तक घरों और पंडालों में गणेश प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति स्थापना के समय ‘प्राण प्रतिष्ठा’ की जाती है, जिससे देवता की शक्ति प्रतिमा में स्थापित हो सके। इसके बाद ‘षोडशोपचार पूजा’ और ‘उत्तर्पूजा’ होती है। दसवें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें भक्त बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ, नारे लगाते हुए गणेश जी की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं।

भोजन और प्रसाद का महत्व

गणेश चतुर्थी का जिक्र बिना मोदक के अधूरा है। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। चावल या आटे से बनी ये मिठाई अंदर से गुड़, नारियल और सूखे मेवों से भरी होती है। परंपरा है कि भगवान गणेश को इक्कीस मोदक का भोग लगाया जाता है। इन दिनों में घरों और पंडालों में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं लेकिन मोदक का स्वाद हर जगह खास रहता है।

इतिहास और सामाजिक महत्व

गणेश चतुर्थी का उत्सव प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। मराठा राजा शिवाजी ने इसे राज्य स्तर पर महत्व दिया। आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के समय लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को निजी आयोजन से बड़े स्तर के आयोजन का रूप दिया। उन्होंने इसे समाज के अलग-अलग वर्गों को एकजुट करने का माध्यम बनाया। इस तरह गणेश चतुर्थी धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गई।

