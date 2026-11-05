GenZ के लिए सैलरी से ज्यादा क्या जरूरी है? नौकरी को लेकर बदली सोच
GenZ के लिए नौकरी का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी कमाना नहीं है। वह ऐसी कंपनी में काम करना चाहती है, जहां काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ, नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने का भी मौका मिले।
एक समय था जब अच्छी सैलरी, बड़ा पद और नामी कंपनी में नौकरी को करियर की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता था। लेकिन आज की जेनरेशन की सोच कुछ बदल रही है। अब GenZ के लिए यह भी मायने रखता है कि ऑफिस के बाद उसके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कितना समय बचता है और नौकरी में उसे कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है या नहीं। नौकरी डॉट कॉम की साल 2026 की रिपोर्ट The GenZ Work Code में भी यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, आधे युवा नौकरी चुनते समय सैलरी के अलावा सबसे ज्यादा वर्क-लाइफ बैलेंस को अहमियत देते हैं। आइए जानते हैं कि नौकरी और करियर को लेकर GenZ की सोच किस तरह बदल रही है।
GenZ की पसंद: वर्क-लाइफ बैलेंस
- आज के युवा ऐसी नौकरी नहीं चाहते, जिसमें पूरा दिन ऑफिस और काम के प्रेशर में ही निकल जाए। वे चाहते हैं कि ऑफिस का काम समय पर खत्म हो, वीकेंड पर छुट्टी मिले और परिवार, दोस्तों व अपनी पसंद के कामों के लिए भी समय रहे।
- नौकरी डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 50 फीसदी GenZ ने सैलरी के अलावा वर्क-लाइफ बैलेंस को नौकरी चुनने का सबसे बड़ा कारण बताया। इसके बाद 31 फीसदी युवाओं ने करियर में आगे बढ़ने के साफ मौके, 12 फीसदी ने कंपनी की सोच और 7 फीसदी ने कंपनी के मैनेजमेंट के काम करने के तरीके को अहमियत दी।
इस मामले में उन युवाओं की सोच और साफ है, जिन्हें नौकरी करते हुए 5 से 8 साल हो चुके हैं। इस ग्रुप के करीब 60 फीसदी लोगों ने वर्क-लाइफ बैलेंस को अपनी पहली पसंद बताया। यानी अब सिर्फ अच्छी कमाई ही नहीं, बल्कि सुकून से काम करना भी युवाओं के लिए जरूरी हो गया है।
प्रमोशन से ज्यादा जरूरी: कुछ नया सीखना
पहले करियर में तरक्की का मतलब अक्सर अच्छी सैलरी और बड़ा पद मिलना होता था। लेकिन GenZ इस सोच से थोड़ा अलग नजर आती है। इनके लिए नई स्किल सीखना और अपने काम में बेहतर बनना भी करियर की बड़ी कामयाबी है।
- रिपोर्ट में 57 फीसदी युवाओं ने कहा कि उनके लिए करियर में आगे बढ़ने का मतलब नई स्किल सीखना और अपनी जानकारी बढ़ाना है। वहीं, 21 फीसदी ने सैलरी बढ़ने, 12 फीसदी ने प्रमोशन और 10 फीसदी ने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने को ग्रोथ का संकेत माना।
- क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले युवाओं के बीच सीखने की चाह और ज्यादा है। एनिमेशन, डिजाइन और एडवरटाइजिंग जैसे सेक्टर में 78 फीसदी लोगों ने नई स्किल सीखने को करियर ग्रोथ का सबसे जरूरी हिस्सा बताया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि Gen Z के लिए सैलरी की कोई अहमियत नहीं है। जिन लोगों को नौकरी में 5 से 8 साल हो चुके हैं, उनमें 25 फीसदी ने नई स्किल सीखने के बाद सैलरी बढ़ने को करियर में तरक्की का दूसरा सबसे जरूरी संकेत माना।
ग्रोथ न दिखे तो जॉब स्विच!
आज के युवा किसी एक कंपनी में सालों तक सिर्फ इसलिए काम नहीं करना चाहते कि वहां उनकी नौकरी लगी हुई है। अगर उन्हें लगता है कि वहां सीखने, आगे बढ़ने या नई जिम्मेदारी लेने का मौका नहीं मिल रहा, तो वे दूसरी नौकरी तलाशने से भी पीछे नहीं हटते।
- रिपोर्ट के अनुसार, 14 फीसदी Gen Z कर्मचारी ऐसे हैं जो ग्रोथ के मौके न मिलने पर एक साल के अंदर नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं, मिलेनियल्स में यह आंकड़ा सिर्फ 3 फीसदी है। इससे पता चलता है कि युवा अपने करियर को लेकर ज्यादा अलर्ट हैं और लंबे समय तक एक ही जगह रुकने के बजाय बेहतर मौके तलाशना चाहते हैं।
मेहनत के हिसाब से सैलरी चाहती है GenZ
- भले ही GenZ वर्क-लाइफ बैलेंस और नई स्किल सीखने को अहमियत देती है, लेकिन अच्छी सैलरी का असर भी साफ नजर आता है। रिपोर्ट के हिसाब से, सालाना 15 से 25 लाख रुपये कमाने वाले 56 फीसदी युवा एक ही कंपनी में पांच साल तक काम करने के लिए तैयार हैं।
वहीं, सालाना 2 से 5 लाख रुपये कमाने वाले युवाओं में यह आंकड़ा 37 फीसदी है। यानी अच्छी कमाई मिलने पर कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से अच्छी सैलरी भी चाहिए।
कंपनियों को भी बदलनी होगी सोच
कंपनियों को GenZ को नौकरी पर बनाए रखने के लिए सिर्फ अच्छी सैलरी देने से आगे सोचना होगा। उन्हें ऑफिस में ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां कर्मचारी बिना बेवजह के दबाव के काम कर सकें।
- काम के समय में फ्लैक्सिबिलिटी: जरूरत के हिसाब से काम के समय में बदलाव की सुविधा मिले।
- वीकेंड पर छुट्टी: शनिवार और रविवार को काम से दूर रहने का मौका मिले।
- नई स्किल सीखने के मौके: कंपनी ट्रेनिंग और नए कोर्स के जरिए आगे बढ़ने में मदद करे।
- करियर पर खुलकर बात: मैनेजर समय-समय पर काम, जरूरतों और आगे बढ़ने के मौकों पर बात करें।
- अच्छी सैलरी और ग्रोथ: मेहनत के हिसाब से सैलरी और प्रमोशन के मौके मिलें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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