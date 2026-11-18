कमरे में जाते ही भूल जाते हैं क्या करने आए थे? याददाश्त नहीं, ये है इसकी वजह
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी काम से दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां पहुंचते ही भूल जाते हैं कि आखिर किस काम के लिए आए थे? अगर हां तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम से दूसरे कमरे या फिर किचन में जाते हैं और फिर किस काम से आए थे सोचने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। ऐसा भी होता है कि किचन में कोई काम कर रहे थे, कमरे में आए और उस काम के बारे में भूल गए। अक्सर हम इसके पीछे स्ट्रेस या फिर कमजोर याददाश्त का कारण समझ लेते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइंस में इस आम अनुभव के पीछे एक दिलचस्प वजह बताई गई है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो आज इसका कारण जान लीजिए।
काम क्यों भूल जाते हैं
कई बार हम किसी जरूरी काम के लिए कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही दिमाग से वह काम निकल जाता है। कुछ पल तक हम सोचते रहते हैं कि आखिर यहां क्यों आए थे। कभी पानी लेने जाते हैं तो रसोई में पहुंचकर कुछ और करने लगते हैं, तो कभी कोई सामान लेने जाते हैं और वहां जाकर ही भूल जाते हैं कि क्या ढूंढ रहे थे। ऐसा होता है डोरवे इफेक्ट की वजह से।
क्या होता है डोरवे इफेक्ट?
'डोरवे इफेक्ट' (Doorway Effect) की वजह से हम करने जा रहे काम को अचानक भूल जाते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, तो हमारा दिमाग इसे एक नए काम या नई जगह की शुरुआत मान लेता है। दरअसल, हमारा दिमाग हर काम को अलग-अलग तरह से याद रखता है, जैसे नाश्ता करना, ऑफिस के लिए तैयार होना या घर से बाहर जाना। ये सभी अलग-अलग काम हैं। इसी तरह, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, तो हमारा ध्यान नई जगह पर चला जाता है। इस दौरान हम जिस काम को करने के लिए निकले थे, उसे भूल जाते हैं। इसलिए कई बार कमरे में पहुंचते ही याद नहीं रहता कि आखिर वहां किस काम से आए थे या क्या खोजना था।
रिसर्च में भी सामने आई यह बात
इस पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम के मनोविज्ञान के प्रोफेसर गैब्रियल रैडवंस्की और उनकी टीम ने रिसर्च भी किया और इसमें लोगों को अलग-अलग कमरों में जाकर कुछ चीजों को याद रखने का काम दिया गया। इसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर लोगों को पहले देखी गई चीजों को याद रखने में काफी परेशानी हुई। वहीं, जब वे एक ही कमरे में उतनी ही दूरी तय कर रहे थे, तो भूलने की समस्या नहीं हुई। पाया गया कि दरवाजे से गुजरना दिमाग के लिए एक तरह का मानसिक बदलाव होता है। यानी जगह बदलने के साथ दिमाग भी एक्टिव हो जाता है और वह किसी दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देता है और इसी वजह से हम उस काम को भूल जाते हैं।
क्या हर बार भूलने की वजह डोरवे इफेक्ट ही है?
ऐसा जरूरी है कि हर बार आपके भूलने का कारण डोरवे इफेक्ट ही हो। कई बार कुछ और कारणों से भी हम काम या फिर कोई चीज भूल सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे ध्यान भटक जाना, एक साथ कई काम करना या देखना, जल्दबाजी में काम करना और मानसिक तनाव या थकान। इन वजहों से भी आप रखी हुई चीजों या काम को भूल सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ भूल जाए तो उसे अपनी कमजोर याददाश्त ना मानें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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