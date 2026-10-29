दिल्ली में दिवाली से पहले किस पेड़ की खुशबू फैलती है? जानें नाम और खासियत

अक्टूबर आते ही दिल्ली की हवा में एक अलग तरह की मीठी खुशबू घुलने लगती है। दिवाली के आसपास महसूस होने वाली इस महक के पीछे सप्तपर्णी का पेड़ है, जिस पर इस मौसम में छोटे-छोटे फूल खिलते हैं।

क्या आपने अक्टूबर के महीने में दिल्ली की सड़कों या पार्कों से गुजरते हुए कोई अलग सी मीठी खुशबू महसूस की है? कई लोगों को यह महक अच्छी लगती है, तो कुछ को इसकी तेज खुशबू परेशान भी करती है। खास बात यह है कि दिवाली के आसपास दिल्ली में महसूस होने वाली इस महक के पीछे एक पेड़ है, जिसे सप्तपर्णी कहते हैं। इस पेड़ पर अक्टूबर के महीने में छोटे-छोटे हल्के रंग के फूल खिलते हैं। इन फूलों की खुशबू आसपास के इलाकों में फैल जाती है। दिल्ली में यह पेड़ काफी जगहों पर लगा है और धीरे-धीरे शहर की पहचान का हिस्सा बन गया है। आइए जानते हैं सप्तपर्णी के पेड़ की खासियत और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।

दिवाली से पहले दिल्ली में क्यों आने लगती है अलग खुशबू? अक्टूबर में दिल्ली की हवा में महसूस होने वाली मीठी और तेज फूलों जैसी खुशबू की एक बड़ी वजह सप्तपर्णी का पेड़ है। इस पेड़ पर आमतौर पर इसी महीने छोटे-छोटे फूल खिलते हैं। ये फूल गुच्छों में लगते हैं और इनकी खुशबू काफी दूर तक महसूस होती है। दिल्ली में सड़कों के किनारे, पार्कों और रिहायशी इलाकों में सप्तपर्णी के कई पेड़ हैं। जब इन पर फूल खिलते हैं, तो आसपास के लोगों को हवा में अलग सी महक महसूस होने लगती है।

क्या है सप्तपर्णी का पेड़ और कहां से आया? सप्तपर्णी का वैज्ञानिक नाम अल्स्टोनिया स्कॉलरिस है। यह एक ऐसा पेड़ है, जिसकी पत्तियां पूरे साल हरी रहती हैं। यह मूल रूप से हिमालय के नम इलाकों में पाया जाता है। साल 1940 के आसपास से दिल्ली में इसे बड़े पैमाने पर लगाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह राजधानी के कई इलाकों और पार्कों में नजर आने लगा। इस पेड़ की खासियत सिर्फ इसके फूलों की खुशबू नहीं है। यह अलग-अलग तरह के मौसम को सहन कर सकता है और शहरों में भी आसानी से बढ़ता है। यही वजह है कि दिल्ली जैसे शहर में भी इसकी अच्छी मौजूदगी देखने को मिलती है।

सात पत्तियों से पड़ा सप्तपर्णी नाम सप्तपर्णी नाम के पीछे भी एक खास वजह है। इस पेड़ की पत्तियां अक्सर एक ही जगह पर सात के समूह में उगती हैं। इसी वजह से इसे सप्तपर्णी कहा जाता है। हालांकि, हर बार पत्तियों की संख्या सात ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पेड़ की लकड़ी भी पहले कई कामों में इस्तेमाल होती थी। इसकी लकड़ी हल्की होती है, इसलिए इससे ब्लैकबोर्ड बनाए जाते थे। इसी कारण अंग्रेजी में इसे ब्लैकबोर्ड ट्री भी कहा जाता है।

कहीं इसे डेविल ट्री तो कहीं यक्षों से जुड़ा पेड़ क्यों कहते हैं? सप्तपर्णी के नाम और इससे जुड़ी मान्यताएं भी काफी दिलचस्प हैं। कुछ परंपराओं में इसे डेविल ट्री यानी शैतान का पेड़ कहा जाता है। इसके पुराने नामों में यक्षी-पाल्य भी शामिल है, जिसका संबंध लोककथाओं में बताए गए यक्षों और यक्षियों से जोड़ा जाता है। भारतीय लोककथाओं में यक्ष और यक्षियों को प्रकृति से जुड़े ऐसे जीवों के रूप में देखा गया है, जिनके पास खास शक्तियां होती हैं। इन कहानियों की वजह से सप्तपर्णी के पेड़ को लेकर लोगों के बीच अलग-अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि, ये बातें लोककथाओं और परंपराओं से जुड़ी हैं, न कि पेड़ की वैज्ञानिक पहचान से।