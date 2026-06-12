फ्रीजर में कच्चा आलू क्यों रगड़ रहे हैं लोग? आपके हजारों रूपए बचा देगा ये 1 वायरल हैक!

फ्रीजर में कच्चा आलू क्यों रगड़ रहे हैं लोग? आपके हजारों रूपए बचा देगा ये 1 वायरल हैक!
Amazing Freezer Hack: क्या आपको पता है कि फ्रीजर में अगर कच्चा आलू काटकर रगड़ दें, तो कई फायदे हो सकते हैं? ये हैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फायदे जान लेंगे तो आप भी आज ही ट्राई करेंगे।
गर्मियों में फ्रिज का और खासकर से इसके फ्रीजर वाले हिस्से का खूब इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए आइसक्रीम जमानी हो या ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए बर्फ; फ्रीजर के कई यूज हैं। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक हैक लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसमें कच्चे आलू का बड़ा गजब इस्तेमाल किया गया है। इस हैक में लोग कच्चे आलू को काटकर फ्रीजर की सतह पर रगड़ रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार आप भी इसके फायदे जान लेंगे तो कच्चा आलू ले कर फ्रीजर में रगड़ना शुरू कर देंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक आपका काफी टाइम और पैसे दोनों बचा देगी। तो चलिए जानते हैं आखिर फ्रीजर पर कच्चा आलू रगड़ने से क्या होता है।
फ्रीजर में कच्चा आलू रगड़ने से क्या होता है?
फायदा 1: फ्रीजर में कच्चा आलू रगड़ने वाला हैक कई घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से फ्रीजर में मोटी बर्फ की परत बार-बार नहीं जमती। दरअसल आलू में मौजूद नेचुरल स्टार्च फ्रीजर की सतह पर एक पतली सी परत बना लेता है, जिससे नमी सीधा सतह पर चिपककर मोटी बर्फ जमाने में सक्षम नहीं होती। यही वजह है कि बहुत से लोग फ्रीजर की सफाई के बाद उसकी दीवारों और ट्रे पर अच्छी तरह से आलू रगड़ देते हैं।
फायदा 2: फ्रीजर की सतह पर आलू रगड़ने का एक और भी फायदा है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बर्फ की वजह से फ्रीजर में बर्तन और आइस ट्रे उसकी सतह से चिपक जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पहले से ही आलू रगड़ देंगे तो कोई भी बर्तन फ्रीजर की सतह से नहीं चिपकेगा और आपका काम आसान हो जाएगा।
फ्रीजर में आलू रगड़ने का सही तरीका
सबसे पहले फ्रिज को बंद कर के, फ्रीजर को पूरी तरह डिफ्रॉस्ट कर लें। उसके बाद एक कच्चा आलू लें और उसे बीच में से काट लें। आलू की सतह पर चाकू से थोड़े से कट लगाएं ताकि इसके अंदर का रस बाहर आए। फिर इसे फ्रीजर की सतह पर अच्छी तरह से रगड़ते हुए लगा लें, ताकि फ्रीजर में आलू के रस की कोटिंग हो जाए। अब ना ही इसपर बर्तन चिपकेंगे और ना ही मोटी बर्फ जमेगी।
क्या ये हैक 100% करता है काम?
सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन हां इससे फ्रीजर की साफ सफाई और रखरखाव में आपको काफी मदद मिल सकती है। इस हैक को ट्राई करने वाले लोग बताते हैं कि वाकई ऐसा करने से बर्फ की परत ना के बराबर ही जमती है और बर्तन तो बिल्कुल नहीं चिपकते। ऐसे में आप भी ये सिंपल सा हैक ट्राई कर के देख सकते हैं।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।