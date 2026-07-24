आटे के डिब्बे में 1 चांदी का सिक्का क्यों रखना चाहिए? फायदे जान तुरंत करेंगे ये काम!
आटे के डिब्बे में बहुत से लोग एक चांदी का सिक्का जरूर डालते हैं। ये कोई नया हैक नहीं है, बल्कि सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या आपको पता है इसके फायदे क्या हैं? जान लेंगे तो तुरंत इसे ट्राई जरूर करेंगे।
आय दिन कोई ना कोई किचन हैक वायरल होता ही रहता है। इनमें से कई हैक वाकई बड़े काम के होते हैं। आज हम जिस हैक की बात कर रहे हैं, वो आपके आटे से जुड़ा हुआ है। जी हां, इस हैक के मुताबिक आपको अपने गेहूं के आटे में एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए। यानी जिस भी कंटेनर में आप गेहूं का आटा स्टोर करते हैं, उसमें पहले शुद्ध चांदी का सिक्का डालें फिर आटा भर दें। अब सवाल है कि ऐसा करने से भला क्या होता है। क्या इस हैक के कुछ फायदे भी हैं? कई लोग सोशल मीडिया से देखकर अपने आटे के डिब्बे में चांदी का सिक्का रख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा करने के क्या फायदे बताए जा रहे हैं और क्या ये वाकई काम का हैक है।
आटे के डिब्बे में चांदी का सिक्का रखने से क्या होता है?
फायदा 1- कई दिनों तक फ्रेश रहता है आटा
आटे के डिब्बे में चांदी का सिक्का डालने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इससे आटा कई दिनों तक फ्रेश रहता है। दरअसल चांदी में नेचुरली एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे आटे में कीड़े लगने या नमी की वजह से आटा खराब होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है।
फायदा 2- सेहत के लिए भी होते हैं कई फायदे
आयुर्वेद के अनुसार चांदी को ठंडी प्रकृति वाली धातु माना जाता है। ऐसे में अगर आटे के डिब्बे में चांदी का सिक्का रखा जाए तो ये बॉडी हीट यानी शरीर की गर्मी को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। खासतौर से गर्मियों के मौसम में ये काफी गुणकारी माना जाता है। इसके अलावा पाचन और इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने में भी चांदी के सिक्के वाला हैक काफी फायदेमंद माना जाता है।
फायदा 3- धार्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है
आटे के डिब्बे में चांदी का सिक्का रखना धार्मिक रूप से भी काफी शुभ माना जाता है। दरअसल चांदी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में चांदी के सिक्के को अपना रसोई भंडार में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और हर तरह की नेगेटिविटी घर से दूर रहती है। मान्यता तो ये भी है कि ऐसे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती।
पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है ये नुस्खा
पुराने समय में जब किसी तरह के एयरटाइट कंटेनर और प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे, तो उस समय हमारे पूर्वज इसी प्राकृतिक तरीके से अनाज को फ्रेश रखते थे। ताकि किसी तरह के कीड़े और नमी की वजह से अन्न खराब ना हो। धार्मिक मान्यता भी इससे जुड़ गई, जिस वजह से आज भी बहुत से लोग अपने आटे के कंटेनर में चांदी का सिक्का जरूर रखते हैं।
चांदी का सिक्का रखते हुए ये बातें ध्यान रखें
- हमेशा शुद्ध चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करें।
- चांदी के सिक्के को आटे के कंटेनर में डालने से पहले अच्छी तरह धो कर साफ कर लें। इसके अलावा जब आटा खत्म हो जाए तो दोबारा इसे साफ करने के बाद ही डिब्बे में डालें।
- अगर चांदी का सिक्का काला या हरे रंग का होने लगा है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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