क्या आपकी नजर भी किसी लड़की के गले से नीचे फिसलकर अटक जाती है? जानिए इस आदत की असली वजह
कई पुरुष महिलाओं के ब्रेस्ट की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे दिमाग में होने वाले बदलाव और प्यार से जुड़े हॉर्मोन का कनेक्शन है? जानिए इसकी दिलचस्प वजह।
आप जब किसी लड़की को देखते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? उसके बाल पर। उसकी आंखों पर। उसके गाल पर। उसको होठों पर । उसकी गर्दन पर या गर्दन से नीचे फिसलकर आपकी आंख लड़की की छाती से चिपक जाती है? ज्यादातर लोगों की नजर गले की नीचे ही टिकी रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये पूरी तरह आपकी खराब मानसिकता दिखाती है या वजह कुछ और भी हो सकती है।
अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो आपको ब्रायन एलेक्जेंडर की यह रिपोर्ट कुछ राहत दे सकती है। पत्रकार, लेखक और मनोवैज्ञानिक लैरी यंग और ब्रायन एलेक्जेंडर ने एक किताब लिखी है The Chemistry Between Us जो महिला और पुरुष के बीच की केमिस्ट्री पर लिखी गई है। इसमें कई दिलचस्प पहलू को छुआ गया है। इसी में से एक टॉपिक ये है कि आखिर मर्दों की नजर औरतों के गले के नीचे क्यों अटकी रहती है। इस किताब में विकासवादी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया गया है।
इस रिसर्च के मुताबिक, किसी महिला के स्तन से उसकी सेहत और युवा अवस्था का पता चलता है। अगर हम भारतीय साहित्य को देखें तो कालिदास ने भी ऋंगार रस में अपनी पत्नी के रूप और यौवन का वर्णन कुछ इसी तरह किया है। मेघदूतम में कालीदास जब बादलों को अपनी पत्नी के सौंदर्य के बारे बताते हुए लिखते हैं
तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी
मध्ये क्षाम चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः।
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याम्
या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः॥
इसके अर्थ है कि वह दुबली-पतली है, जिसके दांत अनार के दाने जैसे और होंठ बिंबाफल की तरह लाल हैं। उसकी कमर पतली, नाभि गहरी और आंखें डरी हुई हिरणी जैसी हैं। वह अपने भारी स्तनों के भार से थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई है और भारी नितंबों के कारण धीमी चाल से चलती है-मानो वह विधाता (ब्रह्मा) की सौंदर्य की पहली रचना हो।
तो शारीरिक उभार को शुरू से ही महिलाओं के सौंदर्य का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। इस रिसर्च की एक मनोवैज्ञानिक लैरी यंग का कहना है कि यह आकर्षण सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि बायोलॉजिकल भी है।
किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण पुरुषों के दिमाग में एक खास न्यूरल नेटवर्क बनता है जो स्तनों को देखने या उसे छूने को मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ता है। यानि स्तनों को देखने से उन्हें एक तरह के सुख का अनुभव होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या आपने कब कब ऐसा सुख लिया है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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