सावधान! AC यूज करते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ सकता है ब्लास्ट का खतरा

गर्मी आते ही AC ब्लास्ट के मामले आने लगते हैं। इसके पीछे कुछ तकनीकी खराबियां होती हैं, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए बताते हैं AC क्यों फटते हैं और किन गलतियों को करने से बचें।

AC Tips: तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप से जब घर आते हैं, तब एसी (AC) की ठंडी हवा सारी थकान मिटा देती है। झुलसाती हुई गर्मी से एसी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है लेकिन इस मौसम में भारत के कई हिस्सों से एसी के ब्लास्ट होने की खबरें भी लगातार आती हैं। हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार में एसी फट गया है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। इससे पहले गोकुलपुरी में एसी फटा, जिसमें 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। ऐसे हादसे दिल को दहला देते हैं और मन में शंका डाल देते हैं कि क्या हम सही तरीके से एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं हमारा AC तो नहीं फट जाएगा। अगर आप भी इन सवालों के घेरे में आ चुके हैं, तो थोड़ा शांत रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर एयर कंडिशनर में ब्लास्ट के मुख्य कारण क्या होते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप एसी इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो AC में ब्लास्ट कभी नहीं होगा।

क्यों फटते हैं AC? AC ब्लास्ट कभी भी एकदम से नहीं होता ये लंबे समय से चल रही तकनीकी खराबी, ओवरहीटिंग या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से होता है। जब AC की आउटडोर यूनिट को पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं मिलता या उस पर धूल/गंदगी जम जाती है, तो हीट बाहर नहीं निकल पाती। हाई वोल्टेज उपकरण होने के कारण AC में शॉर्ट सर्किट आग या विस्फोट की वजह बन सकता है। इसके अलावा AC में इस्तेमाल होने वाली गैस (जैसे R32) लीक हो जाए और स्पार्क के संपर्क में आए, तो आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है। एक ही लाइन पर कई भारी उपकरण चलाने से वोल्टेज ड्रॉप या स्पाइक होते हैं, जो AC के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कारणों से एयर कंडीशनर फट सकते हैं।

ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां 1. सर्विसिंग न कराना मान लीजिए कि आपने पिछले साल नया AC खरीदा था और उसे 3-4 महीने जमकर इस्तेमाल किया। फिर बदलते मौसम में एसी बंद हो गया, अब आप फिर उसे चलाने लगे। आपको लग रहा है कि पिछले साल नया खरीदा है तो अभी सर्विस की जरूरत नहीं है। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। AC चाहे नया हो या पुराना हर साल सर्विस करानी पड़ती है। बिना सर्विस के एसी चलाना मतलब खतरे को सीधे दावत देना होगा। एसी में जमा धूल-गंदगी सर्विस कराने पर ही निकलती है।

2- लो-क्वालिटी वायरिंग ढीली, पुरानी या घटिया वायरिंग शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। AC हाई-पावर वाला उपकरण है, इसके लिए सही केबल और अलग सर्किट का इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप इसे शॉर्ट सर्किट पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके फटने का खतरा भी बना रहेगा।

3- घंटों तक चलाकर रखना ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को घंटों तक चलाए रखने से कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वह AC है कोई रोबोट नहीं है, जो बिना रुक अच्छा चला रहेगा। अगर आप एसी लगातार चलाकर रखते हैं, तो उसकी अंदर की मशीन गर्म हो जाएगी। ज्यादा गर्मी के कारण भी इसके फटने का डर रहता है। इसलिए एसी बीच-बीच में बंद करें और फिर चलाएं।

4- आउटडोर यूनिट की लोकेशन AC का आउटडोर यूनिट भी सही जगह पर होना बेहद जरूरी है। इसे ना तो आप सीधी धूप में रख सकते हैं और ना ही बिल्कुल बंद जगह पर। सीधी धूप में रखते हैं, तो गर्मी से फट सकता है और बंद बालकनी या कमरे में रखेंगे तो हवा पास नहीं हो पाएगी। इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां ज्यादा धूप भी ना हो और हवा पास होने के लिए खुली जगह हो।

5- गैस लीक की समस्या एसी की गैस लीक हो जाती है, तब भी इसके फटने का खतरा रहता है। AC में कूलिंग के लिए R-32 या R-410A जैसी गैसों (रेफ्रिजरेंट) का इस्तेमाल होता है, जो प्रेशर में भी काम करती रहती है। अगर ये गैस लीक होने लगे तो अंदर ही शॉर्ट सर्किट होने लगता है और फिर आग बाहर फैल जाती है। अगर एसी से किसी भी तरह की अजीब आवाज आ रही है, या ये रूम ठंडा नहीं कर रहा है, तो आपको फौरन किसी अच्छे टेक्निशियन को बुलाकर दिखाना चाहिए।