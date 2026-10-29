रेहान वाड्रा की लाइफस्टाइल कैसी है? जानें प्रोफेशन, मंगेतर और परिवार से जुड़ी बातें
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं लेकिन उसका कारण राजनीति नहीं है। रेहान वाड्रा कौन हैं और क्या करते हैं? आइये उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और इसकी वजह थी फोटो प्रदर्शनी। रेहान वाड्रा की मां प्रियंका गांधी और मामा राहुल गांधी दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन रेहान इससे फिलहाल दूर हैं। हालांकि, रेहान गंभीर मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं। वह प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बने थे, हालांकि, आज हम रेहान वाड्रा के पॉलिटिकल ओपिनियन पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताएंगे। रेहान वाड्रा ने कहां से और क्या पढ़ाई की है, वह क्या करते हैं और उनकी मंगेतर का क्या नाम है। आइये रेहान वाड्रा के बारे में सबकुछ जानते हैं।
कौन हैं रेहान वाड्रा?
रेहान वाड्रा बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 2000 को हुआ था और उनकी एक छोटी बहन मिराया वाड्रा भी है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के श्री राम स्कूल और फिर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून स्कूल से पूरी की। रेहान की आगे की पढ़ाई ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हुई है। रेहान ने स्कूल ऑफ ओरियंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से राजनीति की पढ़ाई भी की है। रेहान को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का काफी शौक है और वह अक्सर इसे करते हैं। कई प्रदर्शनियों में उनकी तस्वीरें लग चुकी हैं। राजनीति की पढ़ाई करने के बाद भी वह इससे दूर हैं।
प्रोफेशन क्या है
रेहान वाड्रा पेशे से फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट हैं। उन्हें वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी और आर्ट में दिलचस्पी है। साल 2021 में वह अपनी पहली सोलो आर्ट एग्जिबिशन भी आयोजित कर चुके हैं। कॉलेज से पहले रेहान वाड्रा ने फाेटोग्राफी से ब्रेक लिया था लेकिन लगभग 1 साल बाद वह फिर फोटोग्राफी में वापस आ गए। ऐसा कहा जाता है कि रेहान वाड्रा फोटोग्राफी के असाइनमेंट्स भी लेते हैं।
जुनून के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं
रेहान वाड्रा फुटबॉल के भी शौकीन रहे हैं। हालांकि, वे इसमें ज्यादा समय नहीं दे पाए। कुछ समय पहले ही उन्होंने बताया था कि उन्हें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वह ज्यादातर टीमों को फुटबाल खेलते हुए देखते हैं। फुटबॉल को भले ही वह ज्यादा समय नहीं दे पाए लेकिन उन्होंने इससे जुड़ा एक पॉडकास्ट शुरू किया था। इसका नाम था- 18 यार्ड्स पॉडकास्ट, जिसमें फुटबॉल की दुनिया से जुड़ी खबरों की चर्चा होती है।
सगाई कर चुके हैं रेहान
रेहान वॉड्रा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह सगाई कर चुके हैं। उनकी मंगेतर का नाम है अवीवा बेग। दिल्ली की रहने वाली अवीवा पेशे से फोटोग्राफर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं। अवीवा अपनी फोटोग्राफी और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बता दें, अवीवा वह Atelier 11 नाम के फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की सह-संस्थापक हैं। यह कंपनी ब्रांड्स, एजेंसियों और अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करती है। अवीवा और रेहान की कहानी की शुरुआत बचपन की दोस्ती से हुई थी। कई साल दोस्ती और फिर प्यार के बाद दोनों ने रिश्ते पर मुहर लगाते हुए सगाई कर ली। फिलहाल, शादी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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