Nvidia CEO Wife: कौन हैं लोरी हुआंग? जेन्सेन हुआंग की पत्नी के बारे में जानें
एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है। अफेयर की खबरों के बीच उनकी पत्नी लोरी हुआंग भी सुर्खियों में हैं। जानें कौन हैं लॉरी, क्या करती हैं और कितनी अमीर हैं।
एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं। उनके अफेयर की खबरों के बीच पत्नी लोरी हुआंग के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि, लोरी ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी बनाए रखी है। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी सिर्फ जेन्सेन हुआंग तक नहीं, बल्कि उनकी पत्नी लोरी हुआंग की जिंदगी, करियर, परिवार और उनकी अरबों की फाउंडेशन में भी बढ़ गई है। आखिर कौन हैं लोरी हुआंग, क्या करती हैं और जेन्सेन के साथ उनकी कहानी कैसे शुरू हुई?
कौन हैं लोरी हुआंग?
लोरी हुआंग एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग की पत्नी हैं। वह खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुकी हैं, लेकिन अब चैरिटी से जुड़े कामों में ज्यादा एक्टिव हैं। लोरी जेन-ह्सुन और लोरी हुआंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। यह फाउंडेशन एजुकेशन, कला और समाज से जुड़े कामों के लिए मदद करती है। हालांकि, लोरी पब्लिक इवेंट्स और मीडिया में अपने पति की तरह ज्यादा नजर नहीं आतीं, लेकिन फाउंडेशन के काम में उनकी अहम भूमिका है।
कॉलेज में हुई थी जेन्सेन से मुलाकात
लोरी हुआंग ने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात जेन्सेन हुआंग से हुई। दोनों की पहली मुलाकात 1980 के शुरुआती सालों में हुई थी। उस वक्त दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने 1985 में शादी कर ली। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए, जिनका नाम मैडिसन और स्पेंसर है।
एचपी जैसी बड़ी कंपनियों में कर चुकी हैं काम
लोरी हुआंग सिर्फ बिजनेसमैन की पत्नी नहीं हैं, बल्कि उनका अपना प्रोफेशनल करियर भी रहा है। वह हेवलेट पैकार्ड (HP) और सिलिकॉन ग्राफिक्स जैसी टेक कंपनियों में इंजीनियर के तौर पर काम कर चुकी हैं। जब 1993 में जेन्सेन हुआंग ने एनवीडिया की शुरुआत की, तब लोरी ने परिवार और बच्चों को समय देने के लिए अपने करियर से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने सामाजिक कामों में दिलचस्पी बढ़ाई और फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करने लगीं।
9 अरब डॉलर से ज्यादा की फाउंडेशन संभालती हैं
लोरी हुआंग जेन-ह्सुन और लॉरी हुआंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, जबकि जेन्सेन इसके सेक्रेटरी और सीएफओ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाउंडेशन के पास करीब 9.2 अरब डॉलर की संपत्ति है और इसके पास एनवीडिया के लगभग 5.9 करोड़ शेयर भी हैं। हालांकि, ये शेयर फाउंडेशन की संपत्ति हैं, न कि जेन्सेन और लोरी की निजी संपत्ति।
जेन्सेन और लोरी के रिश्ते पर क्यों हो रही चर्चा?
जेन्सेन हुआंग ने नवंबर 2026 में अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार की और परिवार से माफी मांगी। इस खबर के बाद लोरी हुआंग के साथ उनके रिश्ते और शादी के भविष्य को लेकर चर्चा होने लगी। हालांकि, लोरी ने इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है और उनके रिश्ते को लेकर आगे क्या होगा, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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