'वृंदावन Reel के लिए जाते हैं या Real के लिए?' ऐसा कहने वाली देवी कृष्णप्रिया कौन हैं?
वृंदावन की देवी कृष्णप्रिया जी अपनी भागवत कथा, भजनों और कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती हैं। जानिए कौन हैं ये युवा कथावाचिका और कैसे उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
रील स्क्रॉल करते हुए कई बार आपके सामने भी नए-नए अध्यात्म गुरु आते होंगे। इनमें क्यूट से दिखने वाले 19 साल के शाश्वत आचार्य है। इनके अलावा देवी कृष्णप्रिया के प्रवचन भी इन दिनों आपकी फीड में खूब नजर आ रहे होंगे। 29 साल की देवी कृष्णप्रिया ने युवाओं की भक्ति पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आप प्रभाव में आकर वृंदावन आ तो जाते हैं लेकिन इसके पीछे आपकी मंशा रील बनाना है या रियल अध्यातम का अनुभव करना।
'आप वृंदावन Reel के लिए जाते हैं या Real के लिए'
देवी कृष्णप्रिया जी का कहना है कि आज के कई युवा पहली बार वृंदावन सिर्फ रील बनाने या सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए जाते हैं। उनके अनुसार, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई शुरुआत रील बनाने से करे। उनका मानना है कि जब कोई इंसान वृंदावन पहुंचता है और वहां के माहौल, भक्ति और ब्रज के भाव को महसूस करता है, तो धीरे-धीरे उसका मन भी बदलने लगता है। ब्रज की खूबसूरती और वहां का आध्यात्मिक माहौल लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में जो युवा पहले रील बनाने के लिए वृंदावन जाते हैं, वे आगे चलकर वहां सुकून और भक्ति महसूस करने के लिए लौटते हैं। फिर उनकी यात्रा सिर्फ रील तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कृष्ण और परमात्मा से जुड़ने का जरिया बन जाती है।
कौन हैं देवी कृष्णप्रिया जी?
देवी कृष्णप्रिया जी एक युवा कथावाचिका, आध्यात्मिक वक्ता और समाज सेवा से जुड़ी महिला हैं। उनका जन्म 26 जनवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में हुआ था। वह बचपन से ही भक्ति और आध्यात्मिक माहौल में पली-बढ़ीं। उनका परिवार ब्राह्मण परिवार है और बचपन से ही उनका झुकाव भगवान की भक्ति और धार्मिक बातों की तरफ रहा।
भागवत कथा और नानी बाई रो मायरो सुनाती हैं
देवी कृष्णप्रिया जी देश के अलग-अलग शहरों में भागवत कथा और दूसरे धार्मिक कार्यक्रम करती हैं। उनकी कथाओं में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी कहानियां और धार्मिक प्रसंग सुनने को मिलते हैं। भागवत कथा के अलावा वह नानी बाई रो मायरो भी सुनाती हैं। नानी बाई रो मायरो राजस्थान की एक मशहूर भक्ति कथा है, जिसका संबंध भक्त नरसी मेहता और उनकी बेटी नानी बाई से जुड़ी कहानी से है। इस कथा में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दिखाया जाता है।
गायों की सेवा और शिक्षा से भी जुड़ी हैं
देवी कृष्णप्रिया जी का काम सिर्फ कथा वाचन और भजन तक सीमित नहीं है। वह समाज सेवा से जुड़े कामों में भी हिस्सा लेती हैं। खासतौर पर गायों की देखभाल, पशुओं की मदद और शिक्षा से जुड़े कामों पर उनका ध्यान रहता है। वह मथुरा में चेन बिहारी आश्रय फाउंडेशन की संस्थापक हैं। इस फाउंडेशन के जरिए गायों की सुरक्षा और पशु कल्याण से जुड़े काम किए जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी उनकी भागीदारी रहती है। उनका मानना है कि भक्ति के साथ जरूरतमंदों और बेजुबान जानवरों की मदद करना भी जरूरी है।
सोशल मीडिया: देवी कृष्णप्रिया जी अपनी कथाओं और भजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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