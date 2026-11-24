6 साल में कथा, 20 साल में शादी; देवी चित्रलेखा का पूरा सफर
देवी चित्रलेखा का नाम आपने श्रीमद्भागवत कथा या भजन के दौरान जरूर सुना होगा। छोटी उम्र से कथा सुनाने वाली चित्रलेखा आज देश-विदेश में जानी जाती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी और परिवार के बारे में आप कितना जानते हैं?
महज 6 साल की उम्र में कथा सुनाना शुरू करने वाली देवी चित्रलेखा आज देश-विदेश में अपने भजन और श्रीमद्भागवत कथा के लिए जानी जाती हैं। उनकी कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी उनकी आवाज और कथा सुनाने का अंदाज लोगों को पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कथा सुनाने के अलावा वह गायों की सेवा के लिए अस्पताल भी चलाती हैं? उनकी शादी किससे हुई और उनके पति क्या करते हैं, आइए जानते हैं।
6 साल की उम्र में शुरू किया कथा सुनाना
देवी चित्रलेखा का जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले के खांबी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम टिकराम शर्मा और मां का नाम चमेली देवी है। बचपन से ही उनका मन भक्ति और भगवान की कहानियों में लगता था। महज 4 साल की उम्र में उन्हें श्री श्री गिरधारी बाबा से गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा मिली। इसके बाद उन्होंने भजन और कीर्तन सीखना शुरू किया। धीरे-धीरे उनका जुड़ाव अध्यात्म से बढ़ता गया और 6 साल की उम्र में उन्होंने लोगों के सामने कथा सुनाना शुरू कर दिया।
देश-विदेश तक पहुंच
जिस उम्र में बच्चे स्कूल और खेलकूद में लगे रहते हैं, उस उम्र में देवी चित्रलेखा लोगों को भगवान की कथाएं सुनाने लगी थीं। वह श्रीमद्भागवत कथा के जरिए भगवान कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और जिंदगी से जुड़ी बातें बताती हैं। उनके कथा सुनाने का अंदाज ऐसा है कि वह बीच-बीच में भजन और कीर्तन भी करती हैं। भारत के अलग-अलग शहरों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी वह कथा और भक्ति कार्यक्रम कर चुकी हैं।
गौसेवा के लिए बनाया अस्पताल
देवी चित्रलेखा का काम सिर्फ कथा सुनाने तक नहीं है। गायों की हालत देखकर उनके मन में भी कुछ करने का ख्याल आया और उन्होंने गौसेवा की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने पलवल में गौसेवा धाम अस्पताल शुरू किया, जहां सड़क पर घायल मिलीं, बीमार और बेसहारा गायों को इलाज और रहने की जगह मिलती है। इसके अलावा वह विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट के जरिए भी भक्ति और गौसेवा से जुड़े काम करती हैं।
भजन गाने का भी है शौक
कथा के अलावा देवी चित्रलेखा भजन गाने के लिए भी जानी जाती हैं। उनके कई भक्ति गीत लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। वह हारमोनियम बजाना भी पसंद करती हैं। उनके भजनों में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति देखने को मिलती है।
कौन हैं उनके पति माधव तिवारी?
देवी चित्रलेखा के पति का नाम माधव तिवारी है, जिन्हें माधव प्रभुजी के नाम से भी जाना जाता है। वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैं। दोनों की शादी 23 मई 2017 को पलवल के गौसेवा धाम में हुई थी। उस समय देवी चित्रलेखा महज 20 साल की थीं। माधव भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं और अध्यात्म में उनकी रुचि है।
इसके अलावा माधव तिवारी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े पल शेयर करते हैं। देवी चित्रलेखा के साथ उनकी तस्वीरों और पोस्ट में दोनों के बीच प्यार, अच्छी बॉन्डिंग और आपसी समझ साफ नजर आती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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