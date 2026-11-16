घुंघराले बाल, उम्र सिर्फ 19 साल! कौन हैं 'GenZ बाबा' शाश्वत आचार्य महाराज?
सोशल मीडिया पर इन दिनों 19 साल के शाश्वत आचार्य महाराज काफी चर्चा में हैं। लोग उन्हें GenZ बाबा के नाम से जानते हैं। उनके वीडियो और तस्वीरें इंस्टाग्राम पर खूब शेयर हो रही हैं। जानें उनके बारे में -
आज के दौर में सोशल मीडिया पर ज्यादातर युवा फैशन, डांस, कॉमेडी और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो बनाते नजर आते हैं। लेकिन वृंदावन के 19 साल के शाश्वत आचार्य महाराज की पहचान इन सबसे अलग है। वह भागवत कथा सुनाते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी बात रखते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें तेजी से शेयर हो रही हैं। उनके घुंघराले बाल, पहनावा और कम उम्र में कथा सुनाने के अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि कई लोग उन्हें जेन जी बाबा 'GenZ Baba' कहने लगे हैं। आखिर कौन हैं शाश्वत आचार्य महाराज और इतनी कम उम्र में कैसे शुरू हुआ उनका यह सफर? आइए जानते हैं।
कौन हैं शाश्वत आचार्य महाराज, क्यों हो रहे हैं वायरल?
शाश्वत आचार्य महाराज वृंदावन से जुड़े युवा कथा वाचक हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब देखे और शेयर किए जा रहे हैं। वह पारंपरिक कपड़ों में नजर आते हैं और भागवत कथा के साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। उनके घुंघराले बाल, अलग अंदाज और शांत तरीके से अपनी बात रखने का ढंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।
कुछ यूजर्स उनकी उम्र और परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। धीरे-धीरे उनकी पहचान सिर्फ वृंदावन के धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें जानने लगे हैं। कम उम्र में कथा सुनाने की वजह से वह बाकी युवा सोशल मीडिया चेहरों से अलग नजर आते हैं।
वृंदावन में हुआ जन्म, पिता भी हैं कथावाचक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाश्वत आचार्य महाराज का जन्म 5 अगस्त 2007 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वामी वृंदावन आचार्य जी महाराज है। उनका बचपन श्री धाम गोदा विहार मंदिर से जुड़े माहौल में बीता। बचपन से ही उनके आसपास पूजा-पाठ, मंदिर की परंपराएं और धार्मिक कार्यक्रम होते थे। ऐसे में उनका जुड़ाव भी छोटी उम्र से ही धर्म और भागवत कथा से हो गया।
बचपन में जहां दूसरे बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, शाश्वत का काफी समय धार्मिक कार्यक्रमों के बीच बीतता था। मंदिर की परंपराओं को करीब से देखने और कथाओं को सुनने का मौका उन्हें छोटी उम्र से ही मिला। यही माहौल उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गया है।
सिर्फ 4 साल की उम्र में सुनाने लगे थे भागवत कथा!
शाश्वत आचार्य महाराज के बारे में सबसे खास बात है जो सामने आती है कि उन्होंने महज 4 साल की उम्र में श्रीमद्भागवत कथा सुनाना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी उम्र में कथा से जुड़ना उनके सफर की सबसे अलग बातों में से एक है।
क्यों युवाओं के बीच पॉपुलर हो रहे हैं जेन जी बाबा?
शाश्वत आचार्य महाराज की सोशल मीडिया पर बढ़ती पहचान के पीछे कई वजहें हैं।
- कुछ लोगों ने पहली बार उनके वीडियो उनके लुक की वजह से देखे, तो कुछ उनके कथा सुनाने के अंदाज से प्रभावित हुए।
- उनके घुंघराले बाल और पारंपरिक पहनावा भी उन्हें बाकी सोशल मीडिया चेहरों से अलग बनाते हैं। इसी बीच उन्हें जेन जी बाबा नाम से पहचान मिलने लगी।
- उनकी लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि अब धार्मिक कंटेंट सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक आसानी से पहुंच रहा है। पहले किसी कथा या धार्मिक कार्यक्रम को सुनने के लिए लोगों को वहां जाना पड़ता था, लेकिन अब इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर छोटी-छोटी वीडियो देखकर भी लोग कथा वाचकों को जान सकते हैं।
- शाश्वत की उम्र भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती है। 19 साल की उम्र में उनका जुड़ाव धार्मिक कथाओं से है, जबकि इसी उम्र के ज्यादातर युवा सोशल मीडिया पर फैशन, डांस और मनोरंजन से जुड़े वीडियो देखते या बनाते हैं।
ऐसे में उनका अलग अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि वृंदावन के इस युवा कथा वाचक को सोशल मीडिया पर जेन जी बाबा के नाम से पहचान मिल रही है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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