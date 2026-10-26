राहुल गांधी कहां से पढ़े हैं? जानें पहली नौकरी और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें

राहुल गांधी की राजनीति के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी पढ़ाई, पहली नौकरी और फिटनेस के शौक के बारे में जानते हैं? आइए, उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं।

राहुल गांधी को ज्यादातर लोग एक राजनेता के तौर पर जानते हैं। उनकी रैलियों, भाषणों और राजनीतिक यात्राओं की चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी क्या करते थे, उन्होंने कहां से पढ़ाई की और उन्हें खाली समय में क्या करना पसंद है, इन बातों के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली से अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर अमेरिका और ब्रिटेन में भी पढ़े। राजनीति में आने से पहले उन्होंने नौकरी भी की थी। इसके अलावा, उन्हें फिटनेस, मार्शल आर्ट और डाइविंग का भी शौक है। तो चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी कहां से पढ़े हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है।

दिल्ली के स्कूल से शुरू हुई पढ़ाई राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण आगे चलकर उनकी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की पढ़ाई घर पर ही कराई गई।

दिल्ली से अमेरिका तक पहुंचे राहुल गांधी स्कूल के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहां उन्होंने करीब एक साल पढ़ाई की। इसके बाद वह अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन साल 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसके बाद राहुल ने फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। रोलिंस कॉलेज से उन्होंने साल 1994 में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री हासिल की। इस तरह उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अमेरिका में पूरी हुई।

कैंब्रिज से मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। साल 1995 में उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल की। यह कोर्स समाज, विकास और उससे जुड़े मुद्दों को समझने पर फोकस करता है। इस तरह राहुल गांधी की पढ़ाई का सफर दिल्ली से शुरू होकर अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंचा। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर पढ़ाई की और फिर नौकरी के लिए भी विदेश गए।

राजनीति में आने से पहले क्या करते थे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने राजनीति में आने से पहले नौकरी भी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद वह भारत लौटे और मुंबई में बैकऑप्स सर्विसेज नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े। यहां उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर काम किया। साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद से वह लगातार राजनीति में सक्रिय हैं।

फिटनेस और मार्शल आर्ट का शौक राहुल गांधी की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उन्हें फिटनेस और स्पोर्ट्स भी पसंद हैं। वह जापानी मार्शल आर्ट आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं। कॉलेज के दिनों में वह बॉक्सिंग भी करते थे। इसके अलावा, उन्हें स्विमिंग और दौड़ने में भी दिलचस्पी है। आइकिडो एक तरह की मार्शल आर्ट है, जिसमें शरीर का संतुलन बनाए रखने और सामने वाले की ताकत का सही इस्तेमाल करने की तकनीक सिखाई जाती है।

फ्री डाइविंग करना भी पसंद है राहुल गांधी को डाइविंग का भी शौक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने के दौरान वह स्कूबा डाइविंग सिखाते थे। उन्हें फ्री डाइविंग में भी दिलचस्पी है। इसमें बिना स्कूबा गियर के सांस रोककर पानी के अंदर गोता लगाया जाता है। इसके अलावा, राहुल गांधी को घूमना और किताबें पढ़ना भी पसंद है।

खाने-पीने के शौकीन हैं राहुल गांधी राहुल गांधी को नॉन-वेज खाना, नूडल्स और तटीय इलाकों के खास पकवान पसंद हैं। इसके अलावा, उन्हें किताबें पढ़ना और अलग-अलग जगहों पर घूमना भी अच्छा लगता है।