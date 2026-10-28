काम की बात: LPG गैस रेगुलेटर कब बदलें? ये 4 दिक्कतें दिखें तो समझें समय आ गया!
घर में इस्तेमाल होने वाला गैस रेगुलेटर भी समय के साथ खराब हो सकता है। ऐसे में इसे कब बदलना चाहिए, कितने साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और खराब होने पर क्या करना चाहिए, जानें।
घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते समय हम अक्सर सिलेंडर और चूल्हे का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन रेगुलेटर पर ध्यान नहीं देते। जबकि सिलेंडर से चूल्हे तक गैस पहुंचाने में रेगुलेटर की अहम भूमिका होती है। अगर यह खराब हो जाए या इससे गैस लीक होने लगे, तो खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि रेगुलेटर को कब बदलना चाहिए और खराब होने पर कौन-सी बातें नजर आती हैं। अगर रेगुलेटर के पास गैस की गंध आए, उससे आवाज सुनाई दे या उसमें टूट-फूट दिखे, तो लापरवाही न करें। समय पर इसकी जांच करवाने से बड़े हादसे से बचा जा सकता है।
कितने साल बाद बदलना चाहिए रेगुलेटर?
गैस रेगुलेटर को कितने साल इस्तेमाल कर सकते हैं, यह उसके मॉडल और कंपनी की गाइडलाइन पर निर्भर करता है। इसलिए यह मानकर न चलें कि हर रेगुलेटर को 5 या 10 साल बाद ही बदलना है। रेगुलेटर पर उसकी बनने की तारीख देखें और अपनी गैस एजेंसी से उसकी सही उम्र पूछें। अगर उसे इस्तेमाल करने की तय अवधि पूरी हो गई है, तो नया रेगुलेटर लगवा लें। इसके खराब होने का इंतजार न करें।
- गैस की गंध आए तो क्या करें?
अगर गैस सिलेंडर या रेगुलेटर के पास से गैस की गंध आ रही है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर न करें। यह गैस लीक होने की वजह से हो सकता है। ऐसी स्थिति में माचिस या लाइटर न जलाएं और बिजली के स्विच को भी न छुएं। अगर सुरक्षित हो, तो गैस बंद कर दें। दरवाजे और खिड़कियां खोलें और सभी लोगों को उस जगह से बाहर ले जाएं। इसके बाद सुरक्षित जगह से गैस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 पर कॉल करें। खुद रेगुलेटर खोलने या ठीक करने की कोशिश न करें।
2. रेगुलेटर से आवाज आ रही है?
अगर रेगुलेटर या उसके कनेक्शन से लगातार हवा निकलने जैसी आवाज आ रही है, तो सावधान हो जाएं। ऐसा गैस लीक होने पर हो सकता है। चूल्हे का इस्तेमाल बंद कर दें और अगर सुरक्षित हो, तो गैस की सप्लाई बंद करें। इसके बाद अपनी गैस एजेंसी को फोन करें। रेगुलेटर को खुद खोलकर देखने या उसे ठीक करने की कोशिश न करें। मैकेनिक से इसकी जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर इसे बदलवा लें।
3. गैस की फ्लेम बार-बार बदल रही है?
अगर चूल्हे की आग कभी तेज तो कभी धीमी हो रही है या उसका रंग पीला दिख रहा है, तो इसकी वजह पता करना जरूरी है। बर्नर में गंदगी, गैस की सप्लाई में दिक्कत या रेगुलेटर खराब होने से ऐसा हो सकता है। सिर्फ फ्लेम का रंग देखकर यह न मानें कि रेगुलेटर ही खराब है। गैस एजेंसी के मैकेनिक से चूल्हे और रेगुलेटर की जांच करवाएं। खुद से कोई पार्ट खोलने या ठीक करने की कोशिश न करें।
4. रेगुलेटर में जंग या टूट-फूट दिखे तो?
अगर रेगुलेटर पर जंग लग गई है, उसमें दरार दिख रही है या कोई हिस्सा ढीला है, तो उसे इग्नोर करना ठीक नहीं है। रेगुलेटर ठीक से लॉक नहीं हो रहा है, तब भी गैस एजेंसी से संपर्क करें। इसे टेप लगाकर या किसी दूसरे तरीके से खुद ठीक न करें। मैकेनिक से इसकी जांच करवाएं और जरूरत होने पर नया रेगुलेटर लगवाएं। खराब रेगुलेटर का इस्तेमाल जारी रखना खतरनाक हो सकता है।
नया रेगुलेटर लगवाते समय ध्यान रखें ये बातें!
रेगुलेटर बदलवाने के लिए अपनी गैस एजेंसी या मैकेनिक की मदद लें। नया रेगुलेटर आपके गैस कनेक्शन के हिसाब से सही होना चाहिए। इसे खुद लगाने या इसकी सेटिंग बदलने से बचें। गैस पाइप और रेगुलेटर की समय-समय पर जांच भी करवाते रहें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार, गैस कनेक्शन की जांच हर 5 साल में ऑथोराइज्ड मैकेनिक से करवाने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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