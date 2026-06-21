Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: सावधान! कहीं आपकी बाइक में सांप छिपकर तो नहीं बैठा? जानें उसे निकालने का सुरक्षित तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गर्मी-बरसात के मौसम में सांप नमी व ठंडी जगहों की तलाश में बाइक या फिर स्कूटर के इंजन में छिपकर बैठ जाते हैं। बाइक में छिपे सांप कई बार अचानक बाहर आकर जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बाइक चलाने से पहले आप चेक करें और अगर कभी सांप दिखे तो उसे निकालने के कुछ सुरक्षित तरीके अपनाएं।

सावधान! कहीं आपकी बाइक में सांप छिपकर तो नहीं बैठा? जानें उसे निकालने का सुरक्षित तरीका

गर्मी-बरसात के मौसम में सांप-बिच्छू जैसे खतरनाक जीव ठंडी या फिर नमी वाली जगहों पर छिपने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर सांप कभी बाइक तो कभी स्कूटी के इंजन में छिपकर बैठ जाते हैं। कई बार ये ऐसे छिपते हैं कि पता भी नहीं चलता और गाड़ी चलाने पर अचानक निकल पड़ते हैं। इससे इंसान की जान को खतरा होता है और साथ ही सांप की भी। गर्मियों-बरसात में कहा जाता है कि बाइक-स्कूटर को पहले चेक करें फिर चलाएं या फिर जूतों को चेक करके पहनें, जिससे उसमें छिपा जीव दिख जाए। अगर आपकी बाइक में कभी सांप छिपा बैठा हो तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसे सावधानी से आप निकालकर बाहर कर सकते हैं और वह भी बिना मारे। अगर सांप को मारने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी भी खून से गंदी होगी और सांप अंदर ही घुसकर मर सकता है, जिसे निकालने में मुश्किल होगी। तो चलिए बताते हैं उसे बाहर निकालने के आसान तरीके।

बाइक को चेक कैसे करें

पहले तो जान लीजिए कि बाइक में सांप कहां छिपा हो सकता है। बाइक के आगे के हिस्से यानी जहां से आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहां अंदर की ओर छिपा हो सकता है। इसके अलावा धुंआ निकलने वाले एग्जॉस्ट पाइप में घुसा हो सकता है। बाइक की ये जगह थोड़ी ठंडी और छांव वाली होती हैं। बाइक चलाने से पहले इन जगहों को थोड़ा अच्छे से चेक करें।

सांप बाइक में छिप जाएं तो क्या करें

सांप घुसा बैठा हो तो क्या करें

मान लीजिए कि आपकी बाइक में सांप घुसकर बैठा हो, तो घबराने के बजाय शांति से काम लें और उसे निकालने के लिए कुछ तरीके अपनाएं। चलिए बताते हैं सांप को बाहर कैसे निकालें-

  • बाइक स्टार्ट न करें

सांप को निकालने के चक्कर में बाइक को फौरन स्टार्ट करने की गलती न करें और न ही बाइक को जोर-जोर से हिलाएं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से सांप बाहर आ जाएगा लेकिन उससे वह घबराकर बाहर आएगा और आपको काट सकता है। ये रिस्क लेने से बचें।

  • दूरी और इंतजार

बाइक के जिस भी हिस्से में सांप छिपा बैठा है, उस जगह से खुद को बाकि लोगों को दूर करें। थोड़ी देर इंतजार करें, अगर सांप बाहर आता है तो ठीक है। वरना किसी डंडे से उस जगह के आस-पास मारकर आवाज करें। कई बार कंपन महसूस होने पर सांप खुद बाहर निकल आता है। ध्यान रखें, हाथ इंजन, साइलेंसर, टायर कवर या बॉडी के अंदर न डालें।

  • चाकू या डंडे से मारने की कोशिश

बाइक के अंदर घुसे सांप को चाके या डंडे से मारने की कोशिश न करें। अगर सांप गुस्से में बाहर आया तो हमला कर सकता है या फिर अंदर ही मर सकता है। ऐसे में उसे निकालना आसान नहीं होगा। बेहतर है कि उसे आसानी से बाहर निकालने की कोशिश करें।

  • स्नेक रेस्क्यू या वन विभाग की मदद

अगर सांप दिखाई दे रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, या यह पता नहीं चल रहा कि वह जहरीला है या नहीं, तो खुद निकालने की कोशिश न करें। स्थानीय स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग को कॉल करें। टीम आकर सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देगी।

क्या न करें

-धुआं, पेट्रोल या केमिकल का इस्तेमाल न करें

-डंडे से मारने या छेड़ने की कोशिश न करें

-गाड़ी का इंजन स्टार्ट न करें

-बिना दस्ताने और जानकारी के पार्ट्स न खोलें

ये भी पढ़ें:गर्मियों में बढ़ा बिच्छू का आतंक! भगाने के लिए अपनाएं ये 4 असरदार उपाय
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
kaam ki baat Kaam Ki Khabar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।