सावधान! कहीं आपकी बाइक में सांप छिपकर तो नहीं बैठा? जानें उसे निकालने का सुरक्षित तरीका

गर्मी-बरसात के मौसम में सांप नमी व ठंडी जगहों की तलाश में बाइक या फिर स्कूटर के इंजन में छिपकर बैठ जाते हैं। बाइक में छिपे सांप कई बार अचानक बाहर आकर जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बाइक चलाने से पहले आप चेक करें और अगर कभी सांप दिखे तो उसे निकालने के कुछ सुरक्षित तरीके अपनाएं।

गर्मी-बरसात के मौसम में सांप-बिच्छू जैसे खतरनाक जीव ठंडी या फिर नमी वाली जगहों पर छिपने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर सांप कभी बाइक तो कभी स्कूटी के इंजन में छिपकर बैठ जाते हैं। कई बार ये ऐसे छिपते हैं कि पता भी नहीं चलता और गाड़ी चलाने पर अचानक निकल पड़ते हैं। इससे इंसान की जान को खतरा होता है और साथ ही सांप की भी। गर्मियों-बरसात में कहा जाता है कि बाइक-स्कूटर को पहले चेक करें फिर चलाएं या फिर जूतों को चेक करके पहनें, जिससे उसमें छिपा जीव दिख जाए। अगर आपकी बाइक में कभी सांप छिपा बैठा हो तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसे सावधानी से आप निकालकर बाहर कर सकते हैं और वह भी बिना मारे। अगर सांप को मारने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी भी खून से गंदी होगी और सांप अंदर ही घुसकर मर सकता है, जिसे निकालने में मुश्किल होगी। तो चलिए बताते हैं उसे बाहर निकालने के आसान तरीके।

बाइक को चेक कैसे करें पहले तो जान लीजिए कि बाइक में सांप कहां छिपा हो सकता है। बाइक के आगे के हिस्से यानी जहां से आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहां अंदर की ओर छिपा हो सकता है। इसके अलावा धुंआ निकलने वाले एग्जॉस्ट पाइप में घुसा हो सकता है। बाइक की ये जगह थोड़ी ठंडी और छांव वाली होती हैं। बाइक चलाने से पहले इन जगहों को थोड़ा अच्छे से चेक करें।

सांप घुसा बैठा हो तो क्या करें मान लीजिए कि आपकी बाइक में सांप घुसकर बैठा हो, तो घबराने के बजाय शांति से काम लें और उसे निकालने के लिए कुछ तरीके अपनाएं। चलिए बताते हैं सांप को बाहर कैसे निकालें-

बाइक स्टार्ट न करें सांप को निकालने के चक्कर में बाइक को फौरन स्टार्ट करने की गलती न करें और न ही बाइक को जोर-जोर से हिलाएं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से सांप बाहर आ जाएगा लेकिन उससे वह घबराकर बाहर आएगा और आपको काट सकता है। ये रिस्क लेने से बचें।

दूरी और इंतजार बाइक के जिस भी हिस्से में सांप छिपा बैठा है, उस जगह से खुद को बाकि लोगों को दूर करें। थोड़ी देर इंतजार करें, अगर सांप बाहर आता है तो ठीक है। वरना किसी डंडे से उस जगह के आस-पास मारकर आवाज करें। कई बार कंपन महसूस होने पर सांप खुद बाहर निकल आता है। ध्यान रखें, हाथ इंजन, साइलेंसर, टायर कवर या बॉडी के अंदर न डालें।

चाकू या डंडे से मारने की कोशिश बाइक के अंदर घुसे सांप को चाके या डंडे से मारने की कोशिश न करें। अगर सांप गुस्से में बाहर आया तो हमला कर सकता है या फिर अंदर ही मर सकता है। ऐसे में उसे निकालना आसान नहीं होगा। बेहतर है कि उसे आसानी से बाहर निकालने की कोशिश करें।

स्नेक रेस्क्यू या वन विभाग की मदद अगर सांप दिखाई दे रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, या यह पता नहीं चल रहा कि वह जहरीला है या नहीं, तो खुद निकालने की कोशिश न करें। स्थानीय स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग को कॉल करें। टीम आकर सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देगी।

क्या न करें -धुआं, पेट्रोल या केमिकल का इस्तेमाल न करें

-डंडे से मारने या छेड़ने की कोशिश न करें

-गाड़ी का इंजन स्टार्ट न करें