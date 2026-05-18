तेजी से बढ़ रहे हैं घरों में आग लगने के मामले, बुझाने के लिए तुरंत करें ये काम, नुकसान से होगा बचाव

घरों में लगातार बढ़ रहे आग के मामलों से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। अगर कभी आपके घर में ऐसा हो जाए तो आपको घबराने की जगह सूझबूझ से काम लेकर इसे बुझाने की कोशि करनी चाहिए। यहां जानिए आप क्या कर सकते हैं।

बीते कुछ दिनों से घरों आग लगने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आग लगने के बढ़ते मामलों की मुख्य वजह लापरवाही है। हम अक्सर अपने आसपास हो रही छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब मामला हमारे हाथों से निकल जाता है। आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, बढ़ता तापमान और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों की केयरिंग ना होना है। घर में अचानक छोटी-मोटी आग लगने पर रसोई और घर में मौजूद कुछ रोजाना की चीजों का इस्तेमाल करके उसे बढ़ने से रोका जा सकता है। यहां देखिए घर में आग लग जाए तो क्या करें और कैसे घरेलू चीजों से आग बुझाने की कोशिश करें।

घर में आग लगने पर क्या करें घर में आग लगने पर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से जान और आपका सामान दोनों बच सकता है। बहुत से लोग ऐसी कुछ भी समस्या होने पर अपना कीमती सामान समेटने लगते हैं और इसमें समय बर्बाद होने लगता है। आप ऐसा ना करें क्योंकि आपकी और आपके परिवार की जान सबसे ज्यादा कीमती है। अगर कमरे में धुआं भर गया है, तो घुटनों के बल बैठकर या रेंगकर बाहर निकलें। इसके अलावा अगर आग छोटी है तो उसे बुझाने की कोशिश करें।

1) बिजली से लगी आग शॉर्ट सर्किट या किसी उपकरण में लगी आग पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, ऐसा करने से तेज बिजली का झटका लग सकता है। इस तरह की आग से निपटने के लिए सबसे पहला काम घर की मुख्य बिजली को बंद करना है। बिजली कटने के बाद आप आग को दबाने के लिए भारी सूखा सूती कंबल या जूट की बोरी उस पर डाल सकते हैं।

2) रसोई में तेल या घी की आग कैसे बुझाएं कढ़ाई या पैन में खाना बनाते समय तेल में आग लग जाना बहुत कॉमन है। ऐसी आग पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि पानी डालने से खौलता हुआ तेल छिटककर आग को भयानक रूप दे सकता है। या तो आग लगे बर्तन को ढक्कन से बंद कर दें। इसके लिए सबसे पहले गैस या इंडक्शन को बंद करें। फिर बर्तन को ऊपर से ढकें। इससे ऑक्सीजन कट जाता है और आग खुद-ब-खुद बुझ जाती है। इस ढक्कन को तब तक न हटाएं जब तक बर्तन पूरी तरह ठंडा न हो जाए।

3) कागज, कपड़ा, लकड़ी या प्लास्टिक से लगी आग ठोस चीजों में लगी आग को बुझाना सबसे आसान होता है क्योंकि इन्हें ठंडा करके या ऑक्सीजन रोककर बुझाया जा सकता है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए किसी बड़े सूती कंबल, चादर या तौलिये को पानी से अच्छी तरह गीला कर लें और उसे आग के ऊपर डाल दें। यह आग को ऑक्सीजन मिलने से रोकेगा। कागज या लकड़ी की आग पर आप सीधे पानी की बाल्टी या मग से पानी डाल सकते हैं।

4) घर में मौजूद गमले की मिट्टी आएगी काम अगर घर में कोई बड़ा पौधा है, तो उसके गमले की सूखी या गीली मिट्टी उठाकर आग पर डाल दें।मिट्टी आग को ढक देती है जिससे हवा का संपर्क टूट जाता है। अगर घर में कोई गमला ना हो तो एक या दो गमले आज से ही बालकनी में रखना शुरू कर दें। ये घर की शोभा भी बढ़ाएंगे और मुसीबत के समय में आपकी जान भी बचा सकते हैं।