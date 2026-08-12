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टेंशन छोड़िए! चादर पर चाय गिरते ही करें ये काम, सुपर ईजी हैक अपनाकर दाग पड़ने से पहले होगा सफाया

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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चादर पर चाय गिरने से गहरे और गंदे दाग पड़ जाते हैं। ऐसे में कई बार नई चादरें भी खराब हो जाती हैं।अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो चाय गिरते ही एक ट्रिक अपनाएं। यहां चाय के दाग से निपटने के लिए कुछ सुपर ईजी हैक्स बता रहे हैं जानिए।

What to do if tea spills on the bedsheet Super easy hacks to remove tea stain from bed sheets
बेडशीट पर चाय गिर जाए तो क्या करें? बेडशीट से चाय के दाग हटाने के बहुत आसान तरीके।

अक्सर लोग सुबह और शाम की चाय अपनों के साथ पीना पसंद करते हैं। इस कंफर्टिंग टी को अक्सर लो अपनी सबसे कंफर्टिंग प्लेस यानी बेड पर पीना ज्यादा पसंद करते हैं। बेड पर टी का एक अलग मजा है, लेकिन कई बार ये मजा मुसीबत बन जाता है। खासतौर से तब जब चाय का कप हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर जाए। अगर नई चादर पर चाय गिर जाती है तो सबसे ज्यादा डर इसके दाग को साफ करने को लेकर होता है। लेकिन यहां हम एक ट्रिक शेयर कर रहे हैं जिसे आपको चाय गिरते ही तुरंत फॉलो करना है। और इसके अलावा कुछ हैक्स भी बता रहे हैं जो चाय के दाग से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं।

चादर पर चाय गिरते ही क्या करें?

चादर पर चाय गिरते ही सबसे पहले उस हिस्से की चादर को बिस्तर से उतार दें जिस तरफ चाय गिरी है। फिर इसके नीचे और ऊपर एक कपड़ा रखें। ऊपर वाले कपड़े से डैब करते हुए चाय को सुखाएं। फिर टेल्कम पाउडर लें और उसे उस तरफ फैला दें जहां चाय गिरी है। चादर पर अच्छी तरह से फैलाएं ताकी एक मोटी परत बन जाए। कुछ देर ऐसे ही रहने दें। फिर इसे धूप में खूखाकर डिटर्जेंट से साफ कर दें।

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चादर से चाय के दाग हटाने वाले हैक्स बताएं

1) लिक्विड डिशवॉश और पानी

चाय का दाग साफ करने के लिए थोड़ा-सा डिशवॉशिंग लिक्विड पानी में मिलाएं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे दाग पर लगाएं। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़कर हल्के हाथ से रगड़ें और फिर धो लें। ये एक आसान हैक है जो ताजे दाग को साफ करने में मददगार साबित हो सकता है।

2) सफेद सिरका

क्लीनिंग के लिए सफेद सिरका बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके लिए 1 हिस्सा सफेद सिरका और 2 हिस्से पानी मिलाकर दाग पर लगाएं। कुछ मिनट बाद साफ पानी से धो लें।

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3)बेकिंग सोडा पेस्ट

बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। दाग पर हल्के हाथ से लगाकर कुछ मिनट छोड़ें, फिर धो लें। बेकिंग सोड़ा साफ-सफाई में खूब इस्तेमाल किया जाता है। चाय के दाग से निपटने के लिए भी ये बेहतरीन साबित हो सकता है।

4) पुराना दाग को कैसे हटाएं

उबले हुए आलू के पानी में थोड़ा बर्तन धोने का साबुन मिलाकर चादर को 10-15 मिनट भिगोएं और फिर बेकिंग सोडा लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। माना जाता है कि इस नुस्खे को अपनाकर चाय के पुराने दाग साफ हो जाते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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