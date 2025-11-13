Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़What to Do If a Street Dog Suddenly Attacks You? Dog Trainer Shares Life Saving Tips
सड़क पर आवारा कुत्ते अचानक हमला कर दें तो कैसे बचें? डॉग ट्रेनर से जानें लाइफ सेविंग टिप्स

सड़क पर आवारा कुत्ते अचानक हमला कर दें तो कैसे बचें? डॉग ट्रेनर से जानें लाइफ सेविंग टिप्स

संक्षेप: आय दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां कुत्तों का झुंड किसी पर अचानक हमला बोल देता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट जिया ने इसी बारे में बताया है।

Thu, 13 Nov 2025 01:20 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोचकर देखिए कि कभी आप किसी सुनसान गली से गुजर रहे हों और अचानक से आवारा कुत्तों का झुंड आपको घेर लें। कभी सोचा है कि ऐसी स्थिति में भला आप क्या करेंगे? ये वाकई गंभीरता से लेने वाला सवाल है क्योंकि आय दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां कुत्तों का झुंड किसी पर अचानक हमला बोल देता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ भागने से बात नहीं बनने वाली और आसपास कोई सेफ जगह या बचाने वाला भी ना हो, तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। अब सवाल है कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट जिया सावोच्ची ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इस स्थिति से डील कैसे करना है, जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए जानना जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घबराएं नहीं, समझदारी से लें काम

अगर पीछे आवारा कुत्तों का झुंड पड़ जाए, तो ऐसी स्थित में आपके पास रिएक्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। जिया कहती हैं कि इस स्थिति में एकदम से पैनिक ना हों। अगर आप उनसे तेज भागकर आगे नहीं जा सकते हैं या आसपास कोई सेफ स्पेस नहीं दिख रहा है, तो भागने की कोशिश ना करें। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

किसी चीज का सहारा ले कर खड़े हो जाएं

डॉग ट्रेनर बताती हैं कि हमेशा आसपास कोई गाड़ी, पेड़ या दीवार ढूंढे और उसका सहारा ले कर खड़े हो जाएं। ताकि आपको सिर्फ फ्रंट से उनका सामना करना पड़े।

जोर से करें आवाज

कुत्तों को डराने के लिए किसी भी तरह की बहुत तेज करना शुरू कर दें। इसके लिए आपपास में जो भी कुछ हो उसका इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए कोई मेटल का दरवाजा हो, तो उसे पीटकर जोर की आवाज कर सकते हैं। कुल मिलाकर शोर करें ताकि कुत्ते तेज आवाज से थोड़ा डर जाएं।

आसपास जो भी उससे खुद को प्रोटेक्ट करें

जिया कहती हैं कि आपके आसपास जो सामान हो, उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, जो उसके किनारे से आप कुत्तों पर अटैक कर सकते हैं। वहीं अगर कोई बैग है, तो उसे अपने और उनके बीच रखा जा सकता है। आपकी चप्पल या आसपास जो भी सामान है, उसे आप अपने प्रोटेक्टेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बुरी नजर से बचने के लिए क्या आप भी कहते हैं 'Touch Wood'?ये है इसके पीछे की वजह
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।