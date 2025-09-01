अचानक आग लगने पर क्या करें? डॉक्टर की ये टिप्स बचा सकती हैं आपकी जान! What to Do If a Fire Breaks Out? Health Expert Shares Crucial Advice, लाइफस्टाइल - Hindustan
आग लगने के केस आय दिन टीवी और अखबारों में सुनने को मिल जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिस वजह से वो अपनी जान नहीं बचा पाते।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 09:00 PM
लाइफ में कई चीजें इतनी अचानक होती हैं कि संभलने का समय ही नहीं मिलता। खासतौर से अनहोनियां किसी को बताकर नहीं आतीं, जिस वजह से हम तैयार भी नहीं होते। ऐसी ही एक घटना है अचानक आग लगना। ये कोई आम घटना नहीं है, इसके केस आय दिन टीवी और अखबारों में सुनने को मिल जाते हैं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से या कई बार किसी लापरवाही के चलते, इसके कई कारण हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिस वजह से वो अपनी जान नहीं बचा पाते। डॉ रेबेका ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताया है कि ऐसी स्थिति में आखिर क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं।

सबसे पहले नाक और मुंह बंद करें

डॉ रेबेका कहती हैं कि सबसे पहले आपको जहरीले धुएं को अपने अंदर जाने से रोकना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक गीला और मोटा कपड़ा लें और उससे अपने मुंह और नाक को कस कर ढक लें। दरअसल ये जहरीला धुआं आपको बेहोश कर देता है, जो 60 से 70 प्रतिशत लोगों की मौत का कारण बनता है।

जमीन पर रेंगकर चलें

डॉक्टर कहती हैं कि आग लगने की स्थिति में खड़े हो कर नहीं भागना चाहिए, बल्कि रेंगकर चलना चाहिए। दरअसल जहरीली हवा ऊपर की ओर उठती है। इस वजह से जमीन के पास वाली हवा ज्यादा साफ और सांस लेने लायक होती है। ऐसे में खड़े हो कर भागने की गलती बिल्कुल भी ना करें।

ऐसे चुनें सही एग्जिट

डॉक्टर बताती हैं कि किसी दरवाजे से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे टच कर के चेक कर लें। अगर वो गर्म है, तो चांस है कि दरवाजे के दूसरी तरफ भी आग लगी हुई है। ऐसे एक्जिट को लेने से बचें। लेकिन अगर और कोई एग्जिट मौजूद नहीं है और आपको आग में से ही निकलकर जाना पड़ेगा, तो एक काम कर सकते हैं। एक कंबल लें और उसे पूरी तरह भिगो लें। अब इसे अपने चारों तरफ लपेटकर ऐसी जगहों से बाहर निकलें।

हमेशा बिल्डिंग के एग्जिट पता करें

डॉक्टर कहती हैं कि किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले, आपको उसके सभी एक्जिट पता कर लेने चाहिए। दरअसल कई लोग एक्जिट से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि उन्हें सिर्फ एक रास्ता पता होता है। जबकि ज्यादातर बिल्डिंग में एग्जिट के कम से कम दो रास्ते जरूर होते हैं। इसलिए जहां भी रहते हैं या जा रहे हैं, वहां से बाहर निकलने के रास्ते अच्छी तरह पता लगाएं।

