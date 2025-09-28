खरीदने से पहले जान लें चाय और कॉफी के कप में क्या अंतर होता है, मेहमानों पर जमेगा इंप्रेशन

Difference Between Tea Cup And Coffee Cup: चाय और कॉफी पीने से पहले कभी सोचते हैं कि इसके कप में भी अंतर होता है। जी हां! चाय और कॉफी पीने के लिए बिल्कुल अलग डिजाइन की कप का इस्तेमाल होता है। जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए।

कॉफी और चाय के कप में अंतर, सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? क्योंकि कॉफी तो आप हमेशा बड़े से मग में पीते हैं। लेकिन आमतौर पर किसी प्रोफेशनल सिटिंग या फिर मेहमानों के बीच ऐसा नहीं होता। जब भी चाय या कॉफी परोसी जाती है तो ये किसी डीसेंट और आइडियल साइज के कप में परोसी जाती है। जिसमे ठीक अमाउंट में हॉट ड्रिंक आए। ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। जिससे पीने वाले को बोरियत ना महसूस हो। लेकिन चाय या कॉफी सर्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों के कप में कौन सा अंतर होता है। जिससे आप चाय को कॉफी और कॉफी को चाय के कप में सर्व ना कर दें। तो जान लें चाय और कॉफी के बीच पाये जाने वाले इस अंतर को।

चाय और कॉफी के कप में होता है ये अंतर चाय और कॉफी के कम में आमतौर पर डिजाइन में अंतर होता है। जिसे पहचानने के बाद सर्व करना आसान हो जाता है।

चाय का कप चाय का कप हमेशा मुंह के पास से चौड़ा होता है और नीचे की तरफ से इसका आकार पतला हो जाता है। साथ ही इसका हैंडिल भी ऊपर से चौड़े और नीचे की तरफ से पतले डिजाइन के बने होते हैं। इसका कारण है टी कप को पकड़ने का सही एटिकेट। टी कप को पकड़ने के लिए हमेशा दो उंगलियों का सहारा लिया जाता है और कभी भी इसे हैंडल के अंदर नहीं फंसाते। बल्कि केवल हैंडल के ऊपर से ही पकड़ते हैं।