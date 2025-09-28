खरीदने से पहले जान लें चाय और कॉफी के कप में क्या अंतर होता है, मेहमानों पर जमेगा इंप्रेशन what the difference between tea cup and coffee cup, लाइफस्टाइल - Hindustan
खरीदने से पहले जान लें चाय और कॉफी के कप में क्या अंतर होता है, मेहमानों पर जमेगा इंप्रेशन

Difference Between Tea Cup And Coffee Cup: चाय और कॉफी पीने से पहले कभी सोचते हैं कि इसके कप में भी अंतर होता है। जी हां! चाय और कॉफी पीने के लिए बिल्कुल अलग डिजाइन की कप का इस्तेमाल होता है। जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:35 PM
कॉफी और चाय के कप में अंतर, सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? क्योंकि कॉफी तो आप हमेशा बड़े से मग में पीते हैं। लेकिन आमतौर पर किसी प्रोफेशनल सिटिंग या फिर मेहमानों के बीच ऐसा नहीं होता। जब भी चाय या कॉफी परोसी जाती है तो ये किसी डीसेंट और आइडियल साइज के कप में परोसी जाती है। जिसमे ठीक अमाउंट में हॉट ड्रिंक आए। ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। जिससे पीने वाले को बोरियत ना महसूस हो। लेकिन चाय या कॉफी सर्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों के कप में कौन सा अंतर होता है। जिससे आप चाय को कॉफी और कॉफी को चाय के कप में सर्व ना कर दें। तो जान लें चाय और कॉफी के बीच पाये जाने वाले इस अंतर को।

चाय और कॉफी के कप में होता है ये अंतर

चाय और कॉफी के कम में आमतौर पर डिजाइन में अंतर होता है। जिसे पहचानने के बाद सर्व करना आसान हो जाता है।

चाय का कप

चाय का कप हमेशा मुंह के पास से चौड़ा होता है और नीचे की तरफ से इसका आकार पतला हो जाता है। साथ ही इसका हैंडिल भी ऊपर से चौड़े और नीचे की तरफ से पतले डिजाइन के बने होते हैं। इसका कारण है टी कप को पकड़ने का सही एटिकेट। टी कप को पकड़ने के लिए हमेशा दो उंगलियों का सहारा लिया जाता है और कभी भी इसे हैंडल के अंदर नहीं फंसाते। बल्कि केवल हैंडल के ऊपर से ही पकड़ते हैं।

कॉफी का कप

कॉफी का मग बड़े साइज का और आमतौर पर सिंगल पीस में मिलता है। वहीं कॉफी का कप प्लेट के साथ और पूरे 6,12 के सेट में मिलता है। सबसे खास बात इसकी डिजाइन में अंतर होता है। कॉफी का कप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एक डिजाइन का ऊपर से नीचे होता है। साथ ये चाय के कप की तुलना में मुंह के पास से कम चौड़े होते हैं और गहरे होते हैं। वहीं कॉफी कप के हैंडल चाय के कप की तुलना में चौड़े और बड़े होते हैं। क्योंकि कॉफी कप को होल्ड करने के लिए तीन उंगलियों को फंसाकर यूज करते हैं।

