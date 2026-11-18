मनीला में नरेंद्र मोदी: ट्रंप को पेंटिंग, जापान की पीएम को स्टोल! पीएम ने किसे क्या दिया?
पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस दौरे पर कई देशों के नेताओं को भारत की खास चीजें गिफ्ट कीं। किसी को पत्थर से बना हाथी मिला तो किसी को कश्मीरी कारपेट और बनारसी सिल्क स्टोल।
पीएम मोदी ने अपने फिलीपींस दौरे पर विदेशी नेताओं के लिए ऐसे गिफ्ट चुने, जिनमें भारत के अलग-अलग राज्यों की झलक देखने को मिलती है। ये कोई आम गिफ्ट नहीं, बल्कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें बनाने में कारीगर काफी मेहनत करते हैं। इन तोहफों में राजस्थान का पत्थर से बना हाथी, कश्मीर का सिल्क कारपेट, बनारसी स्टोल और जयपुर की ब्लू पॉटरी जैसी चीजें शामिल हैं। इन सभी गिफ्ट्स की अपनी अलग खासियत है। तो चलिए देखते हैं कि पीएम मोदी किस देश के नेता के लिए कौन-सा खास तोहफा लेकर पहुंचे।
1. लाओस के प्रधानमंत्री को मिला हाथी
लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिपांडोन को पीएम मोदी ने पत्थर से बना हाथी गिफ्ट किया। यह हाथी रोज क्वार्ट्ज नाम के नेचुरल पत्थर से तैयार किया गया है। इस तरह की पत्थर की नक्काशी राजस्थान के जयपुर में काफी मशहूर है। इस हाथी को खास बनाता है इस पर किया गया गोल्डन वर्क। इसे पहले पत्थर को तराशकर तैयार किया गया और फिर हाथ से इस पर फूलों और दूसरे खूबसूरत डिजाइन बनाए गए। भारतीय परंपरा में हाथी को ताकत, समझदारी और शाही ठाठ से जोड़कर देखा जाता है।
2. डोनाल्ड ट्रंप को मिली गोल्डन पिछवाई पेंटिंग
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने राजस्थान की गोल्डन पिछवाई पेंटिंग गिफ्ट की। पिछवाई राजस्थान की पुरानी और खास पेंटिंग स्टाइल है। इसमें रंगों के साथ बहुत बारीकी से डिजाइन बनाए जाते हैं। इस पेंटिंग में गोल्डन वर्क भी किया गया है, जो इसे खास लुक देता है।
3. फिलीपींस के राष्ट्रपति को दिया कश्मीरी कारपेट
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को पीएम मोदी ने कश्मीर का पारंपरिक सिल्क कारपेट गिफ्ट किया। कश्मीर के कारपेट अपनी खूबसूरत डिजाइन और बारीक बुनाई के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। सिल्क से बना होने की वजह से यह कारपेट मुलायम होता है।
4. कंबोडिया के प्रधानमंत्री को मिली डोकरा आर्ट वाली नाव
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट को डोकरा आर्ट से बनी नाव गिफ्ट की। डोकरा मेटल से चीजें बनाने की एक पुरानी कला है। इसमें धातु को खास तरीके से ढालकर अलग-अलग डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इस तरह की चीजों में हाथ से की गई कारीगरी साफ नजर आती है।
5. म्यांमार और ब्रुनेई को दिए चांदी के वर्क वाले वास
म्यांमार और ब्रुनेई के नेताओं को बिदरीवेयर के वास गिफ्ट किए। इनपर चांदी से बारीक डिजाइन बनाए गए हैं। बिदरीवेयर में काले रंग की धातु पर चांदी का काम किया जाता है।
6. जापान की प्रधानमंत्री को मिला बनारसी सिल्क स्टोल
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को रॉयल ब्लू रंग का बनारसी सिल्क स्टोल दिया। बनारसी सिल्क अपनी चमक और खूबसूरत बुनाई के लिए काफी मशहूर है। इस स्टोल का गहरा नीला रंग इसे अलग लुक देता है। यह तोहफा उत्तर प्रदेश के बनारस की मशहूर सिल्क कारीगरी की झलक दिखाता है।
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