सही समय पर करें डिनर: गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया रात का खाना खाने का सही टाइम

Mar 05, 2026 11:19 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रात का खाना किस समय खाना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अनुसार सिर्फ जल्दी डिनर ही नहीं, बल्कि रोज एक तय समय पर खाना भी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है।

हम में से ज्यादातर लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानते हैं और कोशिश करते हैं कि शाम को ही डिनर कर लें। लेकिन क्या सच में रात 6 बजे डिनर करना ही सबसे सही समय है? अमेरिका के बोर्ड-सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. पलानीअप्पन मणिक्कम के अनुसार, आदर्श रूप से डिनर का समय शाम 6 बजे के आसपास माना जाता है। हालांकि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति रोज एक तय समय पर खाना खाए और उसी रूटीन को लगातार फॉलो करे।

शरीर की आंतरिक घड़ी कैसे काम करती है

डॉ. मणिक्कम बताते हैं कि हर इंसान के शरीर में एक आंतरिक जैविक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम (Circadian Rhythm) कहा जाता है। यह 24 घंटे का एक प्राकृतिक चक्र होता है जो हमारे शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह घड़ी हमारे सोने-जागने का समय, भूख लगना, ऊर्जा का स्तर, हार्मोन का स्राव और यहां तक कि शरीर की मरम्मत जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है।

डॉक्टर के अनुसार, यह ‘मास्टर क्लॉक’ हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है। आकार में यह बेहद छोटी होती है, लगभग आधे चावल के दाने जितनी, लेकिन शरीर के लगभग सभी हार्मोन इसी के हिसाब से काम करते हैं।

दिन और रात के हिसाब से काम करते हैं हार्मोन

शरीर के सभी हार्मोन एक साथ सक्रिय नहीं रहते। अलग-अलग समय पर अलग हार्मोन काम करते हैं।

उदाहरण के लिए, पाचन से जुड़े हार्मोन सुबह सूर्योदय के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं और सूर्यास्त के बाद धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। इसका मतलब है कि दिन में खाना पचाना शरीर के लिए अपेक्षाकृत आसान होता है।

वहीं दूसरी ओर, रात में जब हम सोते हैं, तब शरीर के ग्रॉथ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन दिनभर की गतिविधियों से हुए शरीर के नुकसान की मरम्मत करते हैं और कोशिकाओं को ठीक करने का काम करते हैं। यही वजह है कि देर रात भारी खाना खाने से कई बार पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

क्या सभी को 6 बजे ही खाना चाहिए?

हालांकि डॉक्टर यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति का लाइफस्टाइल अलग होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को ठीक शाम 6 बजे ही डिनर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का काम देर तक चलता है और वह रात 9 बजे डिनर करता है और लगभग 11:30 बजे सो जाता है, तो भी यह ठीक हो सकता है — बशर्ते वह रोज यही रूटीन फॉलो करे।

सबसे जरूरी है नियमितता

डॉ. मणिक्कम के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खाने और सोने का समय तय करें और रोज उसी समय पर उसे फॉलो करें। जब शरीर को एक निश्चित रूटीन मिल जाता है, तो आंतरिक घड़ी उसी के अनुसार काम करने लगती है। इससे पाचन बेहतर होता है, नींद अच्छी आती है और शरीर की कई प्रक्रियाएं संतुलित रहती हैं।

हेल्थ नोट: स्वस्थ जीवनशैली के लिए सिर्फ क्या खा रहे हैं यह ही नहीं, बल्कि कब खा रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रोज एक निश्चित समय पर डिनर करते हैं और सोने का समय भी नियमित रखते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

