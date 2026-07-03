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Multivitamin Plant: एक ऐसा पौधा, जिसे लोग कहते हैं नेचुरल मल्टीविटामिन! ऐसे लगाएं घर में

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Multivitamin Plant Care Tips: क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है, जिसे लोग मल्टीविटामिन पौधा भी कहते हैं? यह पौधा अपनी खास खूबियों की वजह से तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Multivitamin Plant: एक ऐसा पौधा, जिसे लोग कहते हैं नेचुरल मल्टीविटामिन! ऐसे लगाएं घर में

आजकल लोग सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी घर में अलग-अलग तरह के पौधे लगा रहे हैं। इन्हीं में एक ऐसा पौधा भी है, जिसे कई लोग मल्टीविटामिन पौधा कहते हैं। इसकी पत्तियों में कई ऐसे पोषक तत्व और प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह काफी लोकप्रिय हो रहा है।

यही कारण है कि अब यह पौधा घरों की बालकनी, छत और छोटे बगीचों में भी आसानी से देखने को मिल जाता है। इस पौधे का असली नाम चक्रमुनि है। इसकी देखभाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। आइए जानते हैं कि यह पौधा इतना खास क्यों माना जाता है, इसके फायदे क्या हैं और इसे घर पर कैसे उगाया जा सकता है।

पौधे की खास बातें

  1. पोषक तत्वों से भरपूर: इसकी पत्तियों में कई तरह के विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे पोषण से भरपूर पौधों में गिना जाता है।
  2. तेजी से बढ़ने वाला पौधा: अगर इसे सही धूप और पानी मिले, तो यह काफी तेजी से बढ़ता है।
  3. कम देखभाल में भी तैयार: इस पौधे को रोज खास देखभाल की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि नए बागवानी करने वाले लोग भी इसे आसानी से उगा सकते हैं।

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मल्टीविटामिन पौधे के फायदे

  • शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है।
  • एंटीऑक्सीडेंट की वजह से शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक है।
  • पाचन को बेहतर रखने में मदद मिलती है।
  • पारंपरिक रूप से इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

डिस्क्लेमर: इन फायदों पर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। किसी भी स्वास्थ्य उद्देश्य से इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।

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घर में कैसे उगाएं?

अगर आप अपने घर के बगीचे में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं, जो देखने में भी सुंदर हो और पारंपरिक रूप से उपयोगी भी माना जाता हो, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

मल्टीविटामिन पौधा
  1. धूप वाली जगह चुनें: इसे ऐसी जगह रखें, जहां रोज चार से छह घंटे धूप आती हो।
  2. अच्छी मिट्टी: मिट्टी में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाने से पौधा बेहतर बढ़ता है।
  3. जरूरत के अनुसार पानी दें: मिट्टी सूखने लगे, तभी पानी दें। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
  4. समय-समय पर छंटाई करें: पुरानी पत्तियां हटाने से नई पत्तियां जल्दी निकलती हैं।

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किन बातों का रखें ध्यान?

किसी भी पौधे का सेवन करने से पहले उसकी सही पहचान जरूरी है। इसे दवा का विकल्प ना मानें। अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

Shubhangi Gupta

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