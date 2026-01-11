मुकेश अंबानी की सफलता का राज है सुबह का ये पहला काम, नीता अंबानी से है प्रेरित

संक्षेप: देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी सफलता और उनकी जीवनशैली से हर कोई प्रेरित है लेकिन क्या आप उनके डेली रूटीन के बारे में जानते हैं। मुकेश अंबानी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वह सुबह पहला काम क्या करते हैं और उनका रूटीन कैसा रहता है।

देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की सक्सेस से ही नहीं बल्कि उनकी फिटनेस से भी काफी लोग प्रेरित होते हैं। मुकेश अंबानी काफी सिंपल रहते हैं और हर किसी से प्यार से बात करते हैं। उनकी बातों या चीजों में किसी भी तरह का पैसों का घमंड नहीं दिखाई देता है। कई लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिजनेस का डेटा देखते होंगे या फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में मैनेजर से पूछते होंगे। इंडिया टुडे के कॉनक्लेव में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये सवाल किया कि करोड़पति मुकेश अंबानी सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या वो जियो का डेटा देखते हैं या फिर मुनाफे के बारे में पूछते हैं। इस पर मुकेश अंबानी ने बेहद सादगी से सरल जवाब दिया।

क्या करते हैं सुबह पहला काम मुकेश अंबानी ने इंटरव्यू में बताया कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले प्रे (हाथ जोड़कर पूजा) करते हैं। वह अपने ईश्वर, यूनिवर्स सभी को शुक्रिया करते हैं, इतनी सफलता और अच्छी जिंदगी देने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि अपनी बढ़ती उम्र और नीता अंबानी से प्रेरित होकर मैंने भी सुबह उठकर सबसे पहले प्रे करना शुरू किया है। अब मेरा परिवार के सभी सदस्य सुबह उठकर सबसे पहला काम यही करते हैं। हम अपनी मेहनत के अलावा भगवान को हर चीज देने के लिए शुक्रिया करते हैं और दिनभर और लगन-मेहनत के साथ काम करने के लिए ताकत देने का आशीर्वाद लेते हैं।

कितने बजे उठते हैं मुकेश अंबानी सुबह 5 बजे उठते हैं और इसी समय से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वह सुबह प्रे करने के बाद योगा करते हैं और फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मन शांत और शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके बाद वह अपना आगे का काम-काज देखते हैं। नाश्ते वह सादा खाना पसंद करते हैं, जैसे इडली-सांभर, गुजराती व्यंजन वगैरह, तला-भुना कम ही खाते हैं।