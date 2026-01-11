Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़what is the first thing Mukesh Ambani do when wake up in the morning and full day routine
मुकेश अंबानी की सफलता का राज है सुबह का ये पहला काम, नीता अंबानी से है प्रेरित

मुकेश अंबानी की सफलता का राज है सुबह का ये पहला काम, नीता अंबानी से है प्रेरित

संक्षेप:

देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी सफलता और उनकी जीवनशैली से हर कोई प्रेरित है लेकिन क्या आप उनके डेली रूटीन के बारे में जानते हैं। मुकेश अंबानी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वह सुबह पहला काम क्या करते हैं और उनका रूटीन कैसा रहता है।

Jan 11, 2026 10:56 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की सक्सेस से ही नहीं बल्कि उनकी फिटनेस से भी काफी लोग प्रेरित होते हैं। मुकेश अंबानी काफी सिंपल रहते हैं और हर किसी से प्यार से बात करते हैं। उनकी बातों या चीजों में किसी भी तरह का पैसों का घमंड नहीं दिखाई देता है। कई लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिजनेस का डेटा देखते होंगे या फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में मैनेजर से पूछते होंगे। इंडिया टुडे के कॉनक्लेव में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये सवाल किया कि करोड़पति मुकेश अंबानी सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या वो जियो का डेटा देखते हैं या फिर मुनाफे के बारे में पूछते हैं। इस पर मुकेश अंबानी ने बेहद सादगी से सरल जवाब दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या करते हैं सुबह पहला काम

मुकेश अंबानी ने इंटरव्यू में बताया कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले प्रे (हाथ जोड़कर पूजा) करते हैं। वह अपने ईश्वर, यूनिवर्स सभी को शुक्रिया करते हैं, इतनी सफलता और अच्छी जिंदगी देने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि अपनी बढ़ती उम्र और नीता अंबानी से प्रेरित होकर मैंने भी सुबह उठकर सबसे पहले प्रे करना शुरू किया है। अब मेरा परिवार के सभी सदस्य सुबह उठकर सबसे पहला काम यही करते हैं। हम अपनी मेहनत के अलावा भगवान को हर चीज देने के लिए शुक्रिया करते हैं और दिनभर और लगन-मेहनत के साथ काम करने के लिए ताकत देने का आशीर्वाद लेते हैं।

कितने बजे उठते हैं

मुकेश अंबानी सुबह 5 बजे उठते हैं और इसी समय से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वह सुबह प्रे करने के बाद योगा करते हैं और फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मन शांत और शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके बाद वह अपना आगे का काम-काज देखते हैं। नाश्ते वह सादा खाना पसंद करते हैं, जैसे इडली-सांभर, गुजराती व्यंजन वगैरह, तला-भुना कम ही खाते हैं।

Chairman and managing director of Reliance Industries, Mukesh Ambani and his wife Nita Ambani

रूटीन है जरूरी

मुकेश अंबानी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जीवन में सफल होना है कि रूटीन तय होना बेहद जरूरी है। आप बिना मेहनत या लगन के कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसके लिए अनुशासित होना आवश्यक है। अंबानी परिवार की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत के अलावा टाइम मैनेजमेंट, रूटीन को भी दिया जाता है। मुकेश अंबानी शुरू से ही मैथ्स में अच्छे रहे हैं और यही वजह थी कम उम्र में ही उन्होंने घर का कारोबार संभाल लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन को लेकर कुछ नियम-कानून बनाए और हमेशा उसी को अमल किया। इसी वजह से वह आज भी स्वस्थ रहते हैं और अपनी सफलता का शुक्रिया अदा करने भगवान के दरबार में भी जाते रहते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Mukesh Ambani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।