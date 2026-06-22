पानी की किल्लत से बचना है? जानें लंबे समय तक पानी स्टोर करने का सही तरीका, नहीं आएगी बदबू
भारत के कई राज्यों में इन दिनों पानी की भारी किल्लत हो रही है और आलम ये है कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में हम आपको पानी लंबे समय तक स्टोर करने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं।
पानी हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, जिसे हमें बहाने के बजाय बचाना चाहिए। भारत के कई राज्यों में इस समय पानी की भारी किल्लत हो रही है और लोग पीने के पानी को पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जहां पानी आसानी से आ रहा है, वहां पर पानी को फिजूल में बहाने के बजाय आप स्टोर कर लें। स्टोर करने पर पानी की किल्लत होने पर भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि, पानी को लंबे समय तक स्टोर करते समय सही तरीके अपनाना जरूरी है, क्योंकि कई बार पुराने पानी से अजीब सी बदबू आने लगती है। बदबू वाला पानी पीने का मन नहीं करता। अगर आप पीने का पानी स्टोर करना चाहते हैं, तो कुछ आसान और सही तरीकों को अपनाएं। इससे पानी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और उसमें बदबू आने की संभावना भी कम होगी।
क्यों और कहां हो रही पानी की किल्लत?
भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी से लगभग 18 प्रतिशत है और आज भी यहां मीठे पानी का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। देश की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो जल संसाधनों की भारी कमी है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जल संकट गहराया हुआ है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी रही है। ऐसे में जरूरी है कि आप पानी को बचाकर रखें।
पानी स्टोर करने के सही तरीके
- कंटेनर का सही चुनाव
पानी को स्टोर करने के लिए हमेशा सही और सुरक्षित कंटेनर का चुनाव करना चाहिए, ताकि पानी लंबे समय तक साफ और उपयोग योग्य बना रहे। इसके लिए स्टील या फूड-ग्रेड प्लास्टिक के ड्रम अच्छे विकल्प माने जाते हैं। स्टील के कंटेनर खास तौर पर बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इनमें पानी लंबे समय तक रखने पर भी उसकी गुणवत्ता काफी हद तक बनी रहती है और बदबू आने की संभावना कम होती है। साथ ही स्टील को साफ करना भी आसान होता है, जिससे पानी को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर आप लंबे समय के लिए पानी स्टोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंटेनर को अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह सूखा लें। पानी भरने के बाद उसे ढक्कन से बंद रखें, ताकि धूल, कीड़े-मकौड़े या बाहरी गंदगी अंदर न जा सके।
- छांव में रखें
पानी से भरा कंटेनर हमेशा छांव में रखें, धूप में रखा पानी खराब हो जाता है और उसमें से बदबू भी आने लगती है। अगर आप बोतल में पानी भरकर गाड़ी में भी रखते हैं और वह धूप के संपर्क में आता है, तो वह पानी पीने के लायक नहीं होता। धूप में पानी को रखेंगे तो करीब 6 महीने तक ये सही बना रहेगा।
- सीधे जमीन पर रखें बर्तन
आप टब, स्टील की टंकी या फिर प्लास्टिक के ड्रम, जिसमें भी पानी भरकर रख रहे हो। उसे डायरेक्ट जमीन पर न रखें। कंटेनर को रखने से पहले जमीन पर लकड़ी का पटरा या बोरा बिछा दें। ऐसा करने से जमीन में पानी की नमी नहीं बनेगी और लंबे समय तक कंटेनर को आप एक ही जगह पर रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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