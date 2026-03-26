रामा-श्यामा तुलसी में क्या फर्क है? आपके घर कौन सी लगी है, जानिए पहचान करने का आसान तरीका
तुलसी के पौधे को भारत में काफी शुभ माना जाता है। तुलसी की पत्तियों को चाय में भी जाता है। रामा और श्यामा दो तरह की तुलसी होती हैं, आपके घर में कौन सी लगी है और कैसे पता करें, चलिए आपको बताते हैं।
भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। तुलसी पूजा भी होती है और लोग तुलसी को दवा के रूप में चाय और काढ़ा भी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी भी कई प्रकार की होती है, जिनमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं? देखने में ये दोनों पौधे काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। आपके घर में तुलसी का कौन सा पौधा लगा है, चलिए आज हम आपको पहचान करने के आसान तरीके बताते हैं।
रामा-श्यामा तुलसी में क्या अंतर है
रामा-श्यामा तुलसी देखने में लगभग एक जैसी होती है लेकिन कुछ अंतर होते हैं। जैसे महक, मंजरी का रंग और पत्तियों का आकार। आपके घर में रामा है या श्यामा तुलसी, इसकी पहचान करने के कुछ तरीके हम आपके बताते हैं-
1- स्वाद से चेक करें
रामा तुलसी की पत्तियों का स्वाद थोड़ा मीठा होता है और इसकी सुगंध बहुत तेज लेकिन सौम्य होती है। जबकि श्यामा तुलसी की पत्तियों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और इसकी महक भी कड़क होती है।
2- रंग होता है अलग-अलग
रामा तुलसी की पत्तियों का रंग हल्के हरे रंग का होता है और इसकी टहनियां भी हरे रंग की होती है। श्यामा तुलसी की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है और इसकी टहनियां बैंगनी या हल्के काले रंग की होती है। इसी वजह से इसे कृष्णा तुलसी भी कहते हैं।
3- धार्मिक महत्व भी होता है
वैसे तो आप रामा और श्यामा में से कोई भी तुलसी अपने घर में लगा सकते हैं लेकिन दोनों का धार्मिक महत्व अलग होता है। घर की सुख-शांति के लिए रामा तुलसी लगाई जाती है और श्यामा तुलसी लगाने से मानसिक शांति मिलती है।
देखभाल करनी है जरूरी
रामा हो या श्यामा दोनों ही तुलसी को देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों में खासतौर पर तुलसी मुरझा जाती है और इसे कपड़े से कवर करके रखना चाहिए। गर्मी में तुलसी के पौधे में रोजाना थोड़ा पानी डालें। हर 15-20 दिन में तुलसी में चाय-पत्ती भी डालें, इससे ये हरी रहेगी। चाय पत्ती आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर चाय बनाने के बाद पत्ती को साफ करके डालें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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