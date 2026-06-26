ऑलस्पाइस प्लांट: एक पौधा, कई मसालों की खुशबू! जानें इसे उगाने का तरीका
Tips to grow Allspice Plant at home: क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है, जिसकी पत्तियों में कई मसालों जैसी खुशबू आती हो? ऑलस्पाइस एक ऐसा ही अनोखा पौधा है, जिसे आप अपने घर की छत या किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं।
सोचिए, अगर आपके घर में ऐसा पौधा हो, जिसकी पत्तियों को हाथ में लेते ही दालचीनी, लौंग और जायफल जैसी खुशबू आने लगे, तो कैसा रहेगा? सुनने में यह किसी जादुई पौधे जैसा लगता है, लेकिन ऐसा पौधा वास्तव में मौजूद है। इसे ऑलस्पाइस कहा जाता है। कई लोग इसे 'सर्वसुगंधी' के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है कि इसे मसालों की दुनिया का अनोखा पौधा माना जाता है।
आजकल बहुत से लोग अपने किचन गार्डन में सब्जियों और हर्ब्स के साथ ऐसे खास पौधे भी उगा रहे हैं। ऑलस्पाइस ना केवल आपके बगीचे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसकी खुशबू भी पूरे माहौल को ताजा बना देती है। अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो यह पौधा आपके कलेक्शन का खास हिस्सा बन सकता है।
अपने घर में ऐसे उगाएं ऑलस्पाइस
- अच्छी क्वालिटी वाला पौधा चुनें: ऑलस्पाइस को बीज या छोटे पौधे दोनों से उगा सकते हैं। अगर आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो नर्सरी से स्वस्थ पौधा खरीदना बेहतर रहेगा।
- सही गमला चुनें: इस पौधे के लिए बड़ा और गहरा गमला चुनें, ताकि जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बड़े साइज के ग्रो बैग्स भी अच्छे रहेंगे।
- मिट्टी कैसी हो: ऑलस्पाइस के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है जिसमें पानी जमा ना हो। इसके लिए बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
- कितनी धूप चाहिए: इस पौधे को हल्की से मध्यम धूप की जरूरत होती है। बहुत तेज धूप में इसे लंबे समय तक ना रखें। सुबह की धूप इसके लिए अच्छी रहती है।पानी कब और कितना दें: मिट्टी सूखी महसूस होने पर ही पानी दें। ध्यान रखें कि गमले में ज्यादा पानी जमा ना हो, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो जाती हैं।
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए अपनाएं ये टिप्स
- समय-समय पर खाद डालें: हर महीने ऑर्गेनिक खाद डालने से पौधा तेजी से बढ़ता है।
- सूखी पत्तियां हटाते रहें: सूखी और खराब पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें, इससे पौधा स्वस्थ बना रहता है।
- कीड़ों से बचाव करें: अगर पौधे पर कीड़े नजर आएं, तो नीम के पानी का छिड़काव करें।
ऑलस्पाइस पौधा उगाने के फायदे
- ताजी और शुद्ध खुशबू: इसकी पत्तियों से आने वाली सुगंध घर और बगीचे को ताजगी से भर देती है।
- किचन गार्डन को बनाता है खास: यह एक अनोखा पौधा है, जो आपके बगीचे की खूबसूरती बढ़ाता है।
- घर पर ही सुगंधित पत्तियां मिलती हैं: जरूरत पड़ने पर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अलग-अलग व्यंजनों में किया जा सकता है।
- कम देखभाल में अच्छी बढ़त: एक बार अच्छी तरह लग जाने के बाद यह पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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