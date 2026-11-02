ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? कैसे पहचानें और क्या ये सच में कम प्रदूषण करते हैं
दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिली है। लेकिन क्या ये आम पटाखों से सच में कम प्रदूषण फैलाते हैं और इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जानिए।
दिवाली आते ही पटाखों की बात शुरू हो जाती है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हर साल पटाखे जलाने पर कई तरह की पाबंदियां भी लगती हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले और दिवाली के दिन कुछ तय समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। ऐसे में बाजार में ग्रीन पटाखों की चर्चा भी बढ़ गई है। लेकिन क्या ये पटाखे सच में कम प्रदूषण फैलाते हैं? क्या इनसे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता? और आम पटाखों से इन्हें अलग कैसे पहचान सकते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिन्हें आम पटाखों के मुकाबले कम धुआं और प्रदूषण फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्था सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) ने तैयार किया है। इन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और दूसरे सामान की मात्रा या बनावट में बदलाव किया जाता है, ताकि पटाखे जलने पर कम प्रदूषण हो। यानी इनका मकसद पटाखों से निकलने वाले धुएं और छोटे कणों को कम करना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें जलाने से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता।
आम पटाखों से कितने अलग होते हैं ग्रीन पटाखे?
सीएसआईआर-नीरी के अनुसार, ग्रीन पटाखे आम पटाखों के मुकाबले कम से कम 30 प्रतिशत कम धुआं और बारीक कण हवा में छोड़ते हैं। आसान भाषा में समझें तो ग्रीन पटाखे जलने पर आम पटाखों के मुकाबले हवा को कम गंदा करते हैं। इनमें धुएं और नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही, इनकी आवाज को भी एक तय सीमा में रखा जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर ग्रीन पटाखा बराबर मात्रा में प्रदूषण कम करेगा।
ग्रीन पटाखों में नहीं होना चाहिए बेरियम
- आम पटाखों में कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो हवा को ज्यादा खराब कर सकते हैं। इनमें बेरियम भी शामिल है। बेरियम वाले पटाखों पर रोक है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी साफ कहा है कि ऐसे पटाखे नहीं जलाए जा सकते।
- इसके अलावा, बिना सीएसआईआर-नीरी की मंजूरी वाले पटाखे भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। पटाखे बनाने वाली कंपनियों के पास जरूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी सिर्फ पैकेट पर हरा रंग या ग्रीन पटाखा लिखा होना इस बात का सबूत नहीं है कि वह असली ग्रीन पटाखा है।
ग्रीन पटाखे खरीदते समय पैकेट पर जरूर देखें क्यूआर कोड
अगर आप ग्रीन पटाखे खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ दुकानदार की बात पर भरोसा न करें। पैकेट पर दिया गया क्यूआर कोड जरूर देखें। इसे स्कैन करने पर उस पटाखे और उसे बनाने वाली कंपनी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। इसमें कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, पटाखे में इस्तेमाल किए गए सामान और जांच से जुड़े सर्टिफिकेट की जानकारी होनी चाहिए। खरीदने से पहले यह भी देख लें कि पटाखा सीएसआईआर-नीरी से मंजूर है या नहीं। बिना जरूरी मंजूरी वाले पटाखे न खरीदें।
ऑनलाइन खरीद सकते हैं ग्रीन पटाखे?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और ऑनलाइन ऑर्डर की इजाजत नहीं है। पटाखे सिर्फ प्रशासन की ओर से तय जगहों पर लाइसेंस वाली दुकानों से ही खरीदे जा सकते हैं। इस बार पटाखे बनाने वाली मंजूर कंपनियों को 2 से 6 नवंबर तक सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दी गई है। वहीं, पटाखे जलाने की अनुमति 7 और 8 नवंबर को तय समय के लिए है। ध्यान रखें कि पटाखे खरीदने और जलाने की तारीख अलग-अलग हैं।
दिवाली पर कब जला सकते हैं ग्रीन पटाखे?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। इसके अलावा, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, बुजुर्गों के रहने की जगहों और तय साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की मनाही है। पटाखों की लड़ियां यानी लड़ी वाले पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर भी रोक है। 9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी रोक फिर लागू हो जाएगी।
क्या ग्रीन पटाखे सच में प्रदूषण नहीं फैलाते?
ग्रीन पटाखे आम पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं हैं। इन्हें जलाने पर भी धुआं और हवा में छोटे कण निकलते हैं। इनसे आसपास की हवा खराब हो सकती है और सांस से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ग्रीन पटाखों को पूरी तरह सुरक्षित समझना सही नहीं है। इनसे प्रदूषण कुछ कम हो सकता है, लेकिन प्रदूषण खत्म नहीं होता। खासकर दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में, जहां पहले से हवा की क्वालिटी खराब रहती है, वहां पटाखे जलाने से बचना ही बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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