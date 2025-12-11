त्वचा की दुश्मन बन सकती है रोजाना फाउंडेशन लगाने की आपकी आदत, कैसे बचें?

संक्षेप: फाउंडेशन रोजाना लगाने से स्किन पर एक स्मूद और फ्लॉलेस लुक जरूर मिलता है, लेकिन लगातार उपयोग से त्वचा पर कई तरह के दुष्प्रभाव भी दिखने लगते हैं। जानिए डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार इसके नुकसान और बचाव के तरीके।

फाउंडेशन चेहरे को तुरंत ग्लोइंग और ईवन टोन देने का सबसे आसान तरीका है इसलिए कई महिलाएं इसे रोजाना इस्तेमाल करती हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि लगातार फाउंडेशन लगाने से स्किन की नैचुरल हेल्थ पर असर पड़ने लगता है। इसके कारण पोर्स ब्लॉक होते हैं, ऑयल बैलेंस बिगड़ता है और समय से पहले एजिंग के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स जानना और उनसे बचने के उपाय अपनाना बहुत जरूरी है।

पोर्स का क्लॉग होना: फाउंडेशन की लेयर त्वचा पर एक कोट बनाकर गंदगी और ऑयल को भीतर फंसा देती है, जिससे व्हाइटहेड्स, ब्लैकहेड्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। खासतौर पर ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

स्किन का ड्राई और डल होना: कुछ फाउंडेशन में ऐसे केमिकल्स और अल्कोहल बेस्ड इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल करने पर त्वचा की नमी को कम कर देते हैं। इससे त्वचा खिंची-खिंची, बेजान और पैची दिखाई देने लगती है।

स्किन इरिटेशन और एलर्जी: सुगंध, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर त्वचा पर रिएक्शन कर सकते हैं जिससे लालपन, खुजली या रैशेस हो सकते हैं। संवेदनशील त्वचा वाली महिलाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है।

प्री-मैच्योर एजिंग: लंबे समय तक फाउंडेशन का उपयोग प्री-मैच्योर एजिंग को भी बढ़ा सकता है। केमिकल-बेस्ड प्रोडक्ट्स स्किन बैरियर को कमजोर करते हैं जिससे महीन रेखाएं और झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं।

दुष्प्रभाव कैसे कम करें?