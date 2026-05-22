वाटर सप्लाई कम हो गई तो गर्मी में पानी बचाने के ये 10 तरीके जरूर याद रखें
Save Water In Summer: गर्मी के दिनों में शहरों में वाटर सप्लाई काफी कम हो जाती है। जिससे पूरा दिन कम पानी में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट तरीका अपनाया जाए तो कम पानी में आसानी से दिन बीत जाएगा। 10 छोटे टिप्स जो आपके पानी की बचत करेंगे।
बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भीषण गर्मी से राहत का सहारा पानी भी काफी कम हो जाता है। शहरों में सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि वाटर लेवल जमीन में काफी नीचे चला जाता है। जब पानी कम आएगा तो टंकी में पानी कम चढ़ेगा और आपको थोड़े से पानी से पूरा दिन गुजारना होता है। ऐसे में जरूरी है कि अपने पानी के खर्च को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि बिना पानी के आपको तकलीफ से पूरा दिन ना गुजारना पड़े।
पानी बचाने के छोटे लेकिन असरदार 10 तरीके
अगर आप समझदारी से पानी का यूज करते हैं तो हर दिन टंकी खाली होने के बाद होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं क्योंकि गर्मी में पानी की सप्लाई कम होती है और आपको कम पानी में पूरे एक दिन तक गुजारा करना पड़ सकता है। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखना काम आएगा।
1- बर्तन धोते, कपड़े हाथ से धोते वक्त किसी बाल्टी या टब का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट नल चलाकर पानी बहाने का काम ना करें।
2- वॉशिंग मशीन को ओवर लोड ना करें और जरूरत के मुताबिक कपड़े डालें। ज्यादा साबुन मतलब ज्यादा पानी। इसलिए साबुन इस तरह के इस्तेमाल करें जिनके झाग आसानी से साफ हो जाते हों। जब ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो तो ही मशीन चलाएं। दो-चार कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन चलाना अवॉएड करें।
3- बाथरूम, किचन हर जगह के नल और पाइप को अच्छी तरह से चेक कर लें। किसी तरह की लीकेज हो तो फौरन ठीक करा लें।
4- घर में इंडियन टॉयलेट हो तो उसका यूज करें और हर बार यूज के बाद फ्लश करने की बजाय मग से पानी डालें। वेस्टर्न टॉयलेट में बगैर फ्लश काम नहीं चलता। ऐसे में जरूरी हो तो ही वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करें।
5- बच्चों को बाथरूम में नहाने के लिए अकेला ना छोड़े। बच्चे खेल-खेल में ढेर सारा पानी बहाते हैं। बच्चों को एक साथ नहलाकर बाहर निकाल लें।
6- अपने वाटर प्यूरीफायर के पानी को पोंछे के लिए, पेड़ों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें।
7- घर के बाहरी एरिया, कार और गाड़ी की धुलाई करने से बचें। इसकी बजाय बाल्टी में कपड़ा लेकर पोंछें। इससे आप कई बाल्टी पानी बचा सकते हैं।
8- नहाते वक्त और ब्रश करते वक्त लगातार पानी का नल ना चलाकर रखें। बल्कि बाल्टी, मग में पानी निकालकर उसका यूज करें। जिससे आप कई बाल्टी पानी बचा सकते हैं।
9- नहाने के लिए शॉवर, बाथटब जैसी चीजों का यूज ना करें और ना ही बच्चों को करने दें। ये पानी बेकार करने के बड़े सोर्स होते हैं।
10- कुकिंग के लिए खाने की मात्रा के हिसाब से छोटा बर्तन यूज करें। बड़े बर्तनों को धोने की तुलना में छोटे बर्तन धोने में कम पानी का खर्च होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।