सर्दी में गीजर का इस्तेमाल ले सकता है आपकी जान; अगर कीं ये गलतियां, जरूर जानें ये 6 सेफ्टी टिप्स
geyser Safety Tips: सर्दियों में ज्यादातर घरों में नहाने का पानी गरम करने के लिए गीजर का इस्तेमाल होता है। गीजर गैस वाला हो या इलेक्ट्रिक वाला, अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।
सर्दियां शुरू होते ही गीजर से होने वाली मौतें दिल दहलाने लगती हैं। गैस गीजर हो या बिजली वाला गीजर दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इनके इस्तेमाल में होने वाली जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल उपयोगी है। इसे दुर्घटना ना हो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक गीजर में जहां करंट लगने का खतरा होता है वहीं गैस वाले गीजर से दम घुटने से जान जा सकती है। यहां जानें क्या सावधानियां आपकी और परिवार की जान बचा सकती हैं।
गैस वाले गीजर में क्या रखें सावधानी
गीजर से दुर्घटना की खबरें हर साल आती हैं। सर्दी में गीजर बड़ी मुश्किल आसान बना देता है तो खतरा भी है। गैस वाला गीजर सस्ता पड़ता है और बिजली ना होने पर भी इसका इस्तेमाल आसान रहता है। हालांकि इसमें भी खतरा है जानें इससे कैसे बचा जा सकता है।
1. गैस वाले गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इससे एयर पलूशन का खतरा होता है। अगर आपके बाथरूम में ये गीजर है तो ध्यान रखें की बाथरूम बड़ा और थोड़ा हवादार हो।
2.गैस वाला गीजर लगाया है तो बाथरूम में एग्जॉस्ट जरूर लगाएं।
3.गैस वाले गीजर को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स से दूर रखें।
इलेक्ट्रिक गीजर में क्या रखें सावधानी
अगर आपके बाथरूम में इलेक्ट्रिक गीजर है तो नहाने से 10 मिनट पहले इसे ऑन कर दें। जब नहाने जाएं तो स्विच को ऑफ कर दें। 10 से 20 मिनट में पानी गरम हो जाता है आपको नहाते वक्त गीजर चालू रखने की जरूरत नहीं है।
1.कई बार लोग नहाते वक्त गीजर खोलते या बंद करते रहते हैं। ऐसी गलती ना करें गीले होने की वजह से आपको करंट लग सकता है। अगर आप गीजर पहले बंद करना भूल गए हैं तो नहाने के बाद भी गीले हाथ से स्विच बोर्ड को ना छुएं।
2.गीजर ऑन करके नहाने से शॉवर या टैप में भी करंट आ सकता है।
3.बाथरूम में इलेक्ट्रिक गीजर है तो आप घर पर एक टेस्टर रखें। हफ्ते-दस दिन में गीजर पर लगाकर चेक करते रहें कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा। सिर्फ गीजर ही नहीं आप टेस्टर बाथरूम के सारे स्विचबोर्ड्स और नलों पर भी लगाकर देखें।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।