ठंड में झटपट तैयार होना है, तो ऑर्डर करें वूलन Co-Ord सेट्स के बेस्ट विकल्प
ऑफिस जाना हो या शॉपिंग पर या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान करनी हो Co-Ord सेट्स को किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड में अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, की क्या पहने और क्या नहीं! अगर आपका भी समय ये सोचने में बर्बाद होता है, तो ये वूलन Co-Ord सेट्स ऑर्डर करें। ऑफिस जाना हो या शॉपिंग पर या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान करनी हो Co-Ord सेट्स को किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इन विंटर आउटफिट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी उपलब्ध मिल रहे हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
ये ट्रेंडी विंटर वॉर्म Co-ord सेट एक परफेक्ट आउटफिट है। ये आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रहने में मदद करेगा। खासकर वर्किंग महिलाओं को एक ही आउटफिट में कंफर्ट और स्टाइल दोनों देखने को मिल सकता है। यह फ्री साइज में आएगा और आपकी बॉडी टाइप अनुसार एडजस्ट हो जाता है। यानी आपको साइज की झंझट नहीं रहेगी। खासकर वर्किंग महिलाएं इसे जरूर ट्राई करें। ये रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो 44% के ऑफ पर इसे आधे से कम दाम में ऑर्डर करें।
विंटर वूलन Co-ord सेट गर्म और आरामदायक है। अगर आप अक्सर ठंड में अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। यह फ्री साइज में आएगा और आपकी बॉडी टाइप अनुसार एडजस्ट हो जाता है। यानी आपको साइज की झंझट नहीं रहेगी। खासकर वर्किंग महिलाएं इसे जरूर ट्राई करें। ये रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही कॉलेज गर्ल्स को भी ये बेहद पसंद आएगा।
फ्लोरल प्रिंटेड ये वूलन Co-ord सेट वॉर्म और कंफर्टेबल है। यह हाई नेक स्टाइल में आएगी यानी गला भी ठंड से बचा रहेगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। अगर आप सर्दी में बिना समय व्यर्थ किए आउटफिट डिसाइड करना चाहती हैं, तो आपके वार्डरोब में ये जरूर होना चाहिए। इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कॉलेज गर्ल्स भी आराम से रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बॉटम और टॉप दोनों को गर्म फैब्रिक से तैयार किया गया है।
Rosary ब्रांड का ये ट्रेंडी विंटर वॉर्म Co-ord सेट एक परफेक्ट आउटफिट है। ये आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रहने में मदद करेगा। खासकर वर्किंग महिलाओं को एक ही आउटफिट में कंफर्ट और स्टाइल दोनों देखने को मिल सकता है। यह जरी वर्क के साथ आएगा। इसके टॉप को फिरन स्टाइल में तैयार किया गया है और बॉटम में बेल बॉटम पैंट मिल जाएगा। अगर आपको भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल विंटर वियर चाहिए तो इसे आर्डर कर सकती हैं।
ये स्टाइलिश विंटर वियर Co-ord सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतना ही आरामदायक महसूस होता है। इस पर बने पैटर्न यूनिक और अट्रैक्टिव होने के साथ ही इसमें कई अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प भी उपलब्ध मिल जाएंगे। जिन्हें आप अपने पसंद अनुसार सेलेक्ट कर सकती हैं। इस पर 66% का ऑफ भी उपलब्ध मिल रहा है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
ये विंटर co-ord सेट एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल ऑप्शन है। इसे डेली वियर से लेकर शॉपिंग या कैजुअल आउटिंग के दौरान कैरी कर सकती हैं। वहीं ऑफिस और कॉलेज गर्ल भी इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसकी वार्म फैब्रिक बॉडी को गर्म और रिलैक्स्ड रखती है। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो 70% के ऑफ पर इसे आधे से कम दाम में ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।