ठंड में शरीर को गर्म रखना हो तो पहने जैकेट्स, यहां आधे दाम पर करें इनकी शॉपिंग
जैकेट्स काफी महंगे आते हैं, पर यहां आपको इनपर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड में जैकेट्स बड़े काम की चीज होती हैं। ये न केवल शरीर को गर्माहट देती हैं, बल्कि हवा के बहाव को अंदर आने से भी रोकते हैं। ठंड में एक अच्छा जैकेट आप सभी के पास होना चाहिए। यदि आपके पास जैकेट नहीं है या वो पुराने हो गए हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शंस ट्राई करें। आमतौर पर जैकेट्स काफी महंगे आते हैं, पर यहां आपको इनपर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand की मैरून रंग की ये रेगुलर क्विल्टेड जैकेट का लुक काफी अच्छा है। इसके साथ डिटेचेबल स्लीव्स मिल जाएंगे, जिन्हें निकाल कर इसे हॉफ जैकेट की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बॉडी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हवा पास होने से रोकते हैं। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करती हैं, तो उस दौरान कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
Rare Times का स्टाइलिश फुल स्लीव जैकेट महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। ये विंटर वियर जैकेट ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर बाइक से ट्रैवल करना है, तो ये हवा के बहाव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, जिससे कम ठंड लगता है। इस समय इस पर 40% का ऑफ मिल रहा है, साथ ही इसमें कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। अपने पसंद के अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकती हैं।
Amazon Brand का ये जैकेट प्लस साइज में भी उपलब्ध है। इसे 100% पॉलिस्टर फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के इस जैकेट पर 70% का ऑफ उपलब्ध है, इस समय यह आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल रहा है। इस क्वालिटी का जैकेट इतने सस्ते में नहीं आएगा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
ये पफर जैकेट सर्दियों में कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे किसी भी टॉप थर्मल के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये बॉडी में हवा के प्रवेश को रोकता है। ये लाइट वेट और कंफर्टेबल है, साथ ही साथ गर्म भी है। 75% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand के इस रेगुलर जैकेट का लुक काफी अट्रैक्टिव है। ये आपको प्लस साइज में भी उपलब्ध मिल जाएगा। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। 66% के डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे केवल 1549 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसकी फैब्रिक हवा को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, जिससे बॉडी रिलैक्स्ड रहती है।
लंबे समय से जैकेट खरीदने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। Brazo Girls की इस पफर जैकेट पर 64% का ऑफ मिल रहा है, केवल 910 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इसका पॉलिस्टर मैटेरियल हवा के बहाव को रोकता है, जिससे बॉडी रिलैक्स्ड रहती है।
काले रंग का ये जैकेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका लाइट वेट और आरामदायक मेटेरियल बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होता है। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जल्दी गंदा नहीं होगा और आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय इसपर 62% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
पर्पल ग्रीन रंग के इस जैकेट का लुक आकर्षक है, अगर आप भी लंबे समय से जैकेट लेने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका डार्क रंग जल्दी गंदा नहीं होता। प्रीमियम क्वालिटी के इस जैकेट पर 71% का ऑफ उपलब्ध है, इस समय यह आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल रहा है। इस क्वालिटी का जैकेट इतने सस्ते में नहीं आएगा, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
