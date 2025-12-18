Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Warm and comfortable bedsheets under rs1000 for cozy winter nights

सर्दी में ऑर्डर करें गर्म बेडशीट्स की वैरायटी वो भी 1000 रुपए के अंदर

संक्षेप:

अगर आप भी सर्दी में गर्म और आरामदायक बेडशीट की तलाश में हैं, तो 1000 रुपए के अंदर प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स मिल जाएंगी, जो शरीर को गर्म रखती हैं।

Dec 18, 2025 03:12 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
सर्दी में गर्म बेडशीट पर सोने का अपना एक अलग आनंद है। गर्म फैब्रिक से तैयार बेडशीट्स पर जाते ही बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। अन्यथा साधारण बेडशीट को गर्म होने में समय लगता है, तबतक शरीर में ठंड का एहसास बना रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम गर्म बेडशीट्स के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं। यहां आपको 1000 रुपए के अंदर प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट्स मिल जाएंगी, जो शरीर को पूरी तरह गर्म रहने में और एक बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगी।

अगर आपको भी सुपर सॉफ्ट वॉर्म बेडशीट की तलाश है, तो ये प्रिंटेड बेडशीट पर एक नजर जरूर डालें। इसमें 2 पिलो कवर मिल जाएगा, जिसे वार्म फैब्रिक से तैयार किया गया है। गर्म और आरामदायक होने के साथ ही साथ इन पर बने प्रिंट भी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे की लुक में चार चांद लगा देंगे। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस बजट फ्रेंडली बेडशीट पर 65% का ऑफ मिल रहा है। इसकी फैब्रिक गर्म और आरामदायक है, जो ठंड में शरीर को कंफर्टेबल रखेगी। वेलवेट फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट इलास्टिक फिट के साथ आएगी जिसमें 2 पिलो कवर्स मिल जाएंगे, जिनमें जिप क्लोजर दिया गया है। वहीं इस पर बने प्रिंट भी बेहद आकर्षक हैं।

VOMZER ब्रांड की इलास्टिक फिटेड बेडशीट का मटेरियल वॉर्म और ड्यूरेबल है। ये बॉडी पर आरामदायक महसूस होते हैं। खासकर ये स्किन फ्रेंडली है, अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। अगर आपको भी ठंड में बिस्तर पर जाते ही आरामदायक नींद चाहिए तो ये बेडशीट आज ही ऑर्डर करें।

डबल बेड की इस प्रिंटेड बेडशीट की गर्म फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। वहीं बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ इसमें दो पिलो कवर्स मिल जाते हैं। अगर आपको भी बिस्तर पर जाने के बाद ठंड लगता रहता है, तो ये बेडशीट ट्राई करें। इसमें आपकी बॉडी फौरन गर्म हो जाती है और एक बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वेलवेट फैब्रिक से तैयार ये विंटर बेडशीट इलास्टिक फिट के साथ आएगी, जिसपर रिंकल नहीं आते। ये वॉर्म विंटर बेडशीट गर्म और आरामदायक विकल्प है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिन्हें मेंटेन करना बेहद आसान है। साथ ही साथ ये बेडशीट बजट फ्रेंडली है। अगर आप सस्ते में प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट खरीदना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

VOMZER की इलास्टिक फिटेड वॉर्म बेडशीट का कलर और पैटर्न कमाल का है। इस किंग साइज बेडशीट की फैब्रिक हाली और आरामदायक है। सर्दी में कंबल कितनी भी मोटी हो नीचे की बेडशीट ठंडी होती है, जिसकी वजह से शरीर को गर्म होने में काफी समय लगता है। इसलिए ये बेडशीट ऑर्डर करें, इनकी मदद से बिस्तर पर जाते ही बॉडी गर्म हो जाएगी। इसके साथ दो पिलो कवर भी आएंगे। अगर आपको भी ये बेडशीट पसंद आई है, तो 68% के डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

310 थ्रेडकाउंट वाली ये फ्लोरल प्रिंटेड वार्म बेडशीट आप सभी को पसंद आएगी। इस वार्म बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जिसे मेंटेन करना बेहद आसान है। अगर आपकी बेडशीट में बार-बार रिंकल आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये इलास्टिक फिटेड बेडशीट लंबे समय तक सही से बिछी रहती है और किसी तरह का रिंकल्स नहीं आता।

अगर आपको भी बड़ी बचत के साथ आरामदायक बेडशीट की तलाश है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस किंग साइज बेडशीट की फैब्रिक मुलायम और आरामदायक होने के साथ ही साथ ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। इन्हें मेंटेन करना भी आसान है, आप इन्हें मशीन वॉश कर सकते हैं। इस पर 71% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, घर बैठे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Winter Season Healthy Lifestyle

