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अलमारी खोलते ही आएगी फूलों जैसी भीनी खुशबू! फ्री के ये 4 हैक जान लें, कपड़े भी महक उठेंगे

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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DIY Home Hacks: ज्यादातर बंद रहने की वजह से अलमारी में सीलन या अजीब सी स्मेल आना नॉर्मल है। ऐसे में आप ये 4 फ्री के हैक ट्राई कर सकते हैं। अलमारी तो महकेगी ही, साथ में कपड़ों से भी भीनी सी फ्रेश स्मेल आने लगेगी।

अलमारी खोलते ही आएगी फूलों जैसी भीनी खुशबू! फ्री के ये 4 हैक जान लें, कपड़े भी महक उठेंगे

अलमारी खोलते ही अगर भीनी-भीनी सी खुशबू आए तो पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि अलमारी ज्यादातर टाइम बंद रहती है, इस वजह से नमी और सीलन से कई बार गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। ये महक कई बार कपड़ों में भी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ही कपड़े निकालो वो भी अजीब सा स्मेल करने लगते हैं। इसके लिए आपको अलमारी बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कितनी बार भी उसे क्लीन कर लें, लेकिन बदबू का कारण तो उसमें पनप रही नमी और सीलन है, जिसका सफाई से कोई खास लेना-देना नहीं है। तो फिर अलमारी की बदबू से कैसे छुटकारा पाया जाए? ये छोटे-छोटे लेकिन 100% इफेक्टिव हैक इसमें आपकी मदद करेंगे।

अगरबत्ती वाला हैक है सबसे कारगर

अगर आप भी चाहते हैं कि अलमारी से भीनी-भीनी और फ्रेश खुशबू आए, तो ये काम अगरबत्ती से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। आपको बस अपनी मनपसंद दो से तीन अगरबत्तियां लेनी हैं और इन्हें अलमारी के किसी भी कोने में रख देना है। बस, फिर क्या आपकी अलमारी से वही खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इससे अलमारी में रखे कपड़े भी ज्यादा फ्रेश स्मेल करते करने लगेंगे।

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लौंग से दूर होगी अलमारी की गंदी स्मेल

अलमारी से स्मेल आए या ना आए ये लौंग वाला हैक तो सभी को जरूर लेना चाहिए। इससे अलमारी हमेशा फ्रेश स्मेल करेगी। दरअसल लौंग की नेचुरल गंध काफी तेज होती है, जो अलमारी से आ रही सीलन और अजीब बदबू को तुरंत काटने का काम करती है। इसके लिए 10-12 लौंग को एक जिपलॉक बैग में रखें, फिर इसमें सेफ्टी पिन की मदद से छोटे-छोटे छेद कर लें। इससे लौंग की खुशबू धीरे-धीरे अलमारी में फैलती रहेगी।

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बेकिंग सोडा भी है काम का

फ्रिज की गंदी बदबू दूर करने के लिए अक्सर बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। अलमारी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा को एक जिपलॉक बैग में भरना है, फिर उसमें भी सेफ्टी पिन की मदद से छोटे-छोटे छेद कर देने हैं। बेकिंग सोडा अलमारी की खराब गंध को सोखने में मदद करता है, जिससे एक फ्रेश स्मेल बनी रहती है। हालांकि इसे 10-15 दिनों में बदलने की जरूरत पड़ती है।

साबुन की टिकिया वाला हैक ट्राई किया क्या?

सबसे सिंपल और इफेक्टिव है ये साबुन की टिकिया वाला हैक। आपको कोई भी खुशबूदार साबुन लेना है और अलमारी के एक कोने में रख देना है। धीरे धीरे इसकी खुशबू पुरी अलमारी में फैलने लगेगी। अगर आपकी अलमारी में ज्यादा ही स्मेल आ रही है तो ये साबुन वाला हैक सबसे अच्छा वर्क करेगा। ये किफायती भी है और सबसे सिंपल भी।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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