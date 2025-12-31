अलमारी में कपड़े बिखरे रहते हैं, तो आज ही खरीदें वार्डरोब ऑर्गेनाइजर
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपके अलमारी में कपड़े फैले रहते हैं? समय की कमी के कारण उन्हें बार-बार ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। कई बार ऑफिस की जल्दबाजी में एक कपड़ा निकालने के चक्कर में चार-पांच कपड़े नीचे आ जाते हैं। ऐसे में हम जल्दबाजी में कपड़ों को जैसे तैसे वार्डरोब में डालकर छोड़ देते हैं। ऐसे कई वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनकी मदद से आप अपने कपड़ों की अलमारी ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। अलग-अलग ऑर्गेनाइज में अपने रोजाना के इस्तेमाल अनुसार चीजों को सेट करें और आवश्यकता पड़ने पर ऑर्गेनाइजर से आराम से कपड़े निकालें।
RENVA ब्रांड का फैब्रिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर हैंडल के साथ आयेगा। इसमें 4 पीस ऑर्गेनाइजर मिलेंगे। ये फोल्डेबल स्टोरेज बॉस्केट्स हैं, जिन्हें इस्तेमाल के बाद फोल्ड करके आराम से रख सकती हैं। इनमें कपड़ों से लेकर बच्चों के खिलौने, किताबें आदि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इस प्रकार closet की जगह बढ़ जाती है। इन्हें प्रीमियम क्वालिटी के मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो जल्दी खराब नहीं होते। ये मॉइश्चर प्रूफ हैं और नामी पैदा नहीं करते।
ये एक्सपेंडेबल मॉइश्चर प्रूफ 142 लीटर के स्टोरेज बैग आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। इनमें ब्लैंकेट, बेडशीट, खिलौने, कपड़े आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस तरह समय आने पर इन्हें आराम से निकाला और वापस रखा जा सके। इसकी मदद से closet स्पेस बढ़ जाता है, जिससे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान फिट हो सकता है।
अगर आपके वार्डरोब के किसी हिस्से में लंबा स्पेस है, तो इन्हें वहां पर टांग सकते हैं। इनमें 4 shelves हैं, और ये 2 के सेट में आयेंगे जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इनमें शर्ट, पैंट, टी शर्ट आदि प्रेस करके सेट कर दें। इससे आपके कपड़े ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और एक चीज निकालते हुए आपके 10 कपड़े इधर-उधर नहीं फैलेंगे। इस प्रकार आपके वार्डरोब में अधिक स्पेस क्रिएट होता है।
Amazon Basics के क्लॉथ ऑर्गेनाइजर वार्डरोब के किसी भी हिस्से में सेट हो जाएंगे। ये आवश्यकता अनुसार एक एक करके निकल जाते हैं। इसकी मदद से Closet स्पेस बढ़ जाता है, और कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान फिट हो सकता है। इसमें किसी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। यह 6 पीस के सेट में आएंगे जो की फोल्डेबल हैं। अगर आपको भी अक्सर ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। वहीं इसे ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलता है।
HomeStrape का ये 6 सेट का ऑर्गेनाइजर बैग आपके बड़े काम आएगा। खासकर जब सर्दी के कपड़े हटा कर रखने हों, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इन ट्रांसपेरेंट क्लॉथस ऑर्गेनाइजर में अपने कपड़े आराम से फोल्ड करके रख दें और आवश्यकता अनुसार इन्हें निकालें, इससे दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप इनमें रखे गए कपड़े देख सकती हैं। साथ ही ये जिप लॉक में आते हैं, और पूरी तरह से पैक रहते हैं।
ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन लोगों को रोजाना जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होना रहता है। इनमें हैंडल आएगा, हैंडल पकड़ कर आराम से एक बॉक्स निकालें और इनमें रखे कपड़ों को निकाल कर वापस इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख दें। इसे दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते हैं और एक ही बॉक्स में काफी कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे।
