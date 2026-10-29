मंदिर जैसी खुशबू से महक जाएगा घर! सुबह-शाम पूजा करते हुए दें इन 5 चीजों की धूनी!
मंदिर में घुसते ही आने वाली सुगंध मन को अलग सा सुकून देती है। ऐसी ही खुशबू अपने घर में चाहते हैं तो इन 5 चीजों की धूनी दे सकते हैं। बिना हवन सामग्री के ऐसी मन मोह लेने वाली खुशबू आएगी कि हर कोई राज पूछेगा।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मंदिर में घुसते ही एक अलग सी खुशबू आती है? कपूर, देसी घी और सामग्री की मिली-जुली खुशबू महौल को और भी भक्तिमय बना देती है। क्या हो अगर यही सेम खुशबू रोज शाम आपके घर से भी आए? इसके लिए आपको हवन सामग्री या कोई खास धूप जलाने की जरूरत नहीं है। बस रसोई में रखे कुछ मसाले और देसी घी, कपूर जलाने से आपके घर में ठीक वैसी ही खुशबू आ सकती है। वैसे भी कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में शाम के समय आप अपने पूजा रूम में ये चीजें जलाकर मंदिर जैसा भक्तिमय और सुगंधित माहौल बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-
घर में मंदिर जैसी खुशबू के लिए जलाएं ये चीजें
मंदिर में आने वाली देसी घी, कपूर और सामग्री की खुशबू मन को अलग ही शांति और सुकून से भर देती है। ऐसे ही खुशबू आप अपने घर पर भी ले कर आ सकते हैं, बिना किसी हवन सामग्री के। इसके लिए आपको इन 5 चीजों की जरूरत होगी- गाय का घी (1 चम्मच), देसी कपूर (4-5 पीस), लौंग (4-5), दालचीनी का छोटा टुकड़ा (1) और तेज पत्ता (2-3)।
मेटल की धूपदानी में जलाएं
अब एक मेटल फ्यूम डिफ्यूजर, जिसे धूपदानी या धूनी पात्र भी कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा देसी घी, कपूर और मसालों का मिश्रण जलाकर बुझा दें। इसके बाद इससे निकलने वाले धुएं को आप पूरे घर में फैला सकते हैं या पूजा रूम में रखकर छोड़ सकते हैं। इससे निकलने वाली खुशबू घर में मंदिर जैसा शांत और सुकून देने वाला वातावरण बना देगी।
कब दें ये धूनी?
घर में मंदिर जैसी खुशबू फैलाने के लिए आप सुबह या शाम पूजा के समय ये धूनी दे सकते हैं। इसकी खुशबू माहौल को और भक्तिमय बना देगी। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं या बैठकर धर्मिक किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो उस समय माहौल को शांत और सुकून भरा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
सेफ्टी से जुड़ी इन बातों का ध्यान भी जरूर रखें
- धूनी देने के लिए हमेशा धातु के धूपदान का ही इस्तेमाल करें, जिसे लंबे समय तक गर्म किया जा सके।
- कमरे में हवा आने जाने की उचित व्यवस्था रखें, ताकि धुआं अंदर जमा ना हो।
- जलती हुई सामग्री को कभी भी बिना निगरानी के ना छोड़ें।
- धूपदान को बच्चे और जानवरों की पहुंच से दूर रखें। साथ ही आसपास कपड़े, पर्दे, कागज जैसी ज्वलनशील चीजें ना हों, इस बात का भी ध्यान रखें।
क्या रोज दे सकते हैं ये धूनी?
ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप चाहें तो रोज या कभी कभार त्योहार के मौकों पर ये धूनी दे सकते हैं। हालांकि बंद कमरे में इसका इस्तेमाल करने से बचें। क्योंकि धुएं से बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को परेशानी हो सकती है। अगर घर में अस्थमा, सांस की बीमारी या एलर्जी के मरीज हैं, तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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