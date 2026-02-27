बड़े बेडरूम, स्वीमिंग पूल और लग्जरी किचन, विराट कोहली-अनुष्का शर्मा का अलीबाग वाला घर है महल जैसा, देखें Pics
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के भारत में कुल 3 घर हैं, जिसमें से दो मुंबई और एक गुरुग्राम में मौजूद है। मुंबई के अलीबाग वाले घर को विराट ने काफी आलीशान तरीके से बनवाया है और उसकी खूबसूरती महल जैसी है। चलिए आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं।
क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी लाइफ को काफी पर्सनल रखते हैं लेकिन कई बार अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा कर चुके हैं। विराट-अनुष्का जब भी भारत आते हैं, तो मुंबई या गुरुग्राम वाले घर में ठहरते हैं। विराट कोहली के पास भारत में तीन घर हैं, जिसमें से एक घर मुंबई के वर्ली में हैं, दूसरा अलीबाग में हैं और तीसरा गुरुग्राम DLF फेस 1 में बना हुआ है। विराट-अनुष्का का अलीबाग वाला घर 10 हजार स्क्वैयर फुट में बना हुआ है और ये घर 32 करोड़ रुपये का है। इस घर की कीमत के अनुसार आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना आलीशान होगा। विराट-अनुष्का ने इस घर को बेहद खूबसूरती से सजाया है, चलिए आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
अलीबाग वाला खूबसूरत घर
आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेकेशन होम को स्टीफन एंटोनी ओल्मेसडाहल ट्रूएन आर्किटेक्ट्स (SAOTA) ने डिजाइन किया था, जिसे फिलिप फूचे लीड कर रहे थे। इस घर की डिजाइन और इंटीरियर दोनों ही देखने लायक है।
क्या है घर में खास
घर में 3-4 बड़े-बड़े बेडरूम है, जिनका इंटीरियर मूड के हिसाब से परफेक्ट है। इसके अलावा डेकोर सिंपल रखा गया है और स्लेटी-ऑफ व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं। घर में टेम्परेचर कंट्रोल वाला पूल भी बना है, जिसके आस-पास थोड़ी हरियाली है। पूल के किनारे बैठने के लिए स्पेस बनाया गया है। इसके अलावा हरियाली के पास भी बैठने का स्पेस बना है, जहां विराट को नाश्ता करना पसंद है।
लग्जरी किचन
विराट-अनुष्का के घर में लग्जरी स्टाइल में ओपन किचन बना हुआ है, जिसमें हर चीज स्टाइल और सलीके साथ फिक्स की गई है। किचन और बाकि जगहों पर इटैलियन मार्बल, कच्चा ट्रैवर्टीन और टर्किश लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। जो शाइन करता है और घर को हमेशा नया जैसा बनाए रखता है।
स्टाइलिश लिविंग एरिया
विराट-अनुष्का के घर में लिविंग एरिया भी काफी स्टाइल से बना है। लिविंग एरिया में हाफ सर्कल स्टाइल में सोफा डाला गया है और साइड में प्लांट्स से सजावट की गई है। वही साइड में डिनर टेबल भी मौजूद है। विराट का ये घर डबल स्टोरी में हुआ है, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। विराट कोहली को नेचर के करीब रहना काफी पसंद है और इसी वजह से उन्होंने घर के किनारे कई सारे पेड़-पौधे लगवाए हैं, जिससे उन्हें साफ हवा भी मिल सके।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
