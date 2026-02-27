Hindustan Hindi News
बड़े बेडरूम, स्वीमिंग पूल और लग्जरी किचन, विराट कोहली-अनुष्का शर्मा का अलीबाग वाला घर है महल जैसा, देखें Pics

Feb 27, 2026 03:43 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के भारत में कुल 3 घर हैं, जिसमें से दो मुंबई और एक गुरुग्राम में मौजूद है। मुंबई के अलीबाग वाले घर को विराट ने काफी आलीशान तरीके से बनवाया है और उसकी खूबसूरती महल जैसी है। चलिए आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं।

क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी लाइफ को काफी पर्सनल रखते हैं लेकिन कई बार अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा कर चुके हैं। विराट-अनुष्का जब भी भारत आते हैं, तो मुंबई या गुरुग्राम वाले घर में ठहरते हैं। विराट कोहली के पास भारत में तीन घर हैं, जिसमें से एक घर मुंबई के वर्ली में हैं, दूसरा अलीबाग में हैं और तीसरा गुरुग्राम DLF फेस 1 में बना हुआ है। विराट-अनुष्का का अलीबाग वाला घर 10 हजार स्क्वैयर फुट में बना हुआ है और ये घर 32 करोड़ रुपये का है। इस घर की कीमत के अनुसार आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना आलीशान होगा। विराट-अनुष्का ने इस घर को बेहद खूबसूरती से सजाया है, चलिए आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।

अलीबाग वाला खूबसूरत घर

आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेकेशन होम को स्टीफन एंटोनी ओल्मेसडाहल ट्रूएन आर्किटेक्ट्स (SAOTA) ने डिजाइन किया था, जिसे फिलिप फूचे लीड कर रहे थे। इस घर की डिजाइन और इंटीरियर दोनों ही देखने लायक है।

क्या है घर में खास

घर में 3-4 बड़े-बड़े बेडरूम है, जिनका इंटीरियर मूड के हिसाब से परफेक्ट है। इसके अलावा डेकोर सिंपल रखा गया है और स्लेटी-ऑफ व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं। घर में टेम्परेचर कंट्रोल वाला पूल भी बना है, जिसके आस-पास थोड़ी हरियाली है। पूल के किनारे बैठने के लिए स्पेस बनाया गया है। इसके अलावा हरियाली के पास भी बैठने का स्पेस बना है, जहां विराट को नाश्ता करना पसंद है।

virat kohli anushka sharma alibaug home

लग्जरी किचन

विराट-अनुष्का के घर में लग्जरी स्टाइल में ओपन किचन बना हुआ है, जिसमें हर चीज स्टाइल और सलीके साथ फिक्स की गई है। किचन और बाकि जगहों पर इटैलियन मार्बल, कच्चा ट्रैवर्टीन और टर्किश लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। जो शाइन करता है और घर को हमेशा नया जैसा बनाए रखता है।

virat kohli anushka sharma alibaug home

स्टाइलिश लिविंग एरिया

विराट-अनुष्का के घर में लिविंग एरिया भी काफी स्टाइल से बना है। लिविंग एरिया में हाफ सर्कल स्टाइल में सोफा डाला गया है और साइड में प्लांट्स से सजावट की गई है। वही साइड में डिनर टेबल भी मौजूद है। विराट का ये घर डबल स्टोरी में हुआ है, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। विराट कोहली को नेचर के करीब रहना काफी पसंद है और इसी वजह से उन्होंने घर के किनारे कई सारे पेड़-पौधे लगवाए हैं, जिससे उन्हें साफ हवा भी मिल सके।

Virat Kohli anushka sharma

