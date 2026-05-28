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800 रुपये में शख्स ने घर को किया 15 डिग्री तक ठंडा, अपनाया ये देसी जुगाड़

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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DIY trick to make home cool without AC: बगैर एसी-कूलर घर को मात्र 800 रुपये में परमानेंट ठंडा करने का देसी हैक शख्स ने शेयर किया है। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी जान लें क्या है वो देसी हैक।

800 रुपये में शख्स ने घर को किया 15 डिग्री तक ठंडा, अपनाया ये देसी जुगाड़

चिलचिलाती धूप और गर्मी से घरों के अंदर लोगों का बुरा हाल हो रहा। सीधे कंक्रीट की छतों पर धूप लगती है तो वो तवे की तरह गर्म हो जाती है। जिससे घर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और छत पर तो आप नंगे पाव चलने की भूल कर ही नहीं सकते। ऐसे में एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसने बताया कि उसने घर की छत को ठंडा करने का देसी जुगाड़ खोज लिया है। जिससे उसके घर का तापमान काफी कम हो गया है। शख्स ने दावा किया है कि इस जुगाड़ की मदद से लगभग 15 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है। वीडियो में बताया कि इस देसी जुगाड़ वाले पेंट को लगाने से तपती धूप और 45 डिग्री पहुंच रहे तापमान में भी उसके घर की छत का टेंपरेचर 28 से 30 डिग्री तक ही रहेगा। आप भी जान लें क्या है वो देसी जुगाड़, जो घर की छत को ठंडा करने के लिए यूज किया गया है।

चूना और फेवीकोल को मिलाकर किया घर की छत पर पेंट

घर की छत का तापमान करने का बहुत ही सस्ता और आसान देसी जुगाड़ शख्स ने शेयर किया है। उसने बताया कि अपने घर की छत को पेंट करने के लिए उसने बुझा चूना और फेवीकोल का यूज किया है और इस प्रोसेस को फॉलो किया।

  • सबसे पहले 20 किलो चूना लें और उसे 50 लीटर पानी में भिगों दें।
  • रातभर के लिए इस चूने को भिगोकर छोड़ दें।
  • सुबह जब ये चूना ठंडा हो जाएगा तो इसे ही बुझा चूना बोलते हैं। अब इस चूने में 5 लीटर के करीब फेवीकोल डालें और किसी लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से घोल लें।
  • इस घोल में एक केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का 301 नंबर मिलाएं। और इससे पूरी छत पर पेंट कर दें।
  • अगर बचे तो दूसरा कोट करें नहीं तो एक कोट में भी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस देसी जुगाड़ को ट्राई करने के लिए अपने घर की छत की माप करके लिक्विड बनाएं और यूज करें।
  • इसे पेंट करने के बाद घर के टेंपरेचर में काफी अंतर देखने को मिलेगा। छत पर धूप का असर कम होने से कमरों में पंखे की हवा ठंडी महसूस होगी और कमरे का तापमान भी कम होगा। जिससे दिनरात कूलर और एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे खास बात कि इस पूरे पेंट को करने में शख्स के मात्र 800 रुपये खर्च हुए हैं।

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लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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