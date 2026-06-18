1 मिनट में बिना रगड़े साफ हो जाएगी गंदी चाय की छलनी, इस ट्रिक से खुल जाएंगे बंद छेद!

1 मिनट में बिना रगड़े साफ हो जाएगी गंदी चाय की छलनी, इस ट्रिक से खुल जाएंगे बंद छेद!
Viral Kitchen Hack: चाय की छलनी कुछ समय बाद ही गंदगी होने लगती है। इसके छेद ही बंद हो जाते हैं, जिससे चाय छानना मुश्किल हो जाता है। ये वायरल हैक आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करेगा।
चाय हम भारतीयों की फेवरिट ड्रिंक है, ऐसे में जाहिर है हर घर में चाय बनती ही है। इसलिए चाय की छलनी का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों के लगातार इस्तेमाल के बाद छलनी के छेद बंद होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल छलनी पर चायपत्ती, दूध और टैनिन की परत जमना शुरू हो जाती है, जिसे धो कर साफ करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ दिनों बाद तो छेद बिल्कुल बंद से होने लगते हैं, जिनमें चाय छानना मुश्किल होता है। ऐसी छलनी देखने में भी काफी गंदी लगने लगती है। कई लोग इन्हें फेंक देते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि छोटी सी ट्रिक से आप इसे वापस नए जैसा कर सकते हैं, बिना पैसे खर्च किए। आइए जानते हैं कैसे -
इस वायरल हैक से मिनटों में साफ हो जाएगी चाय की छलनी
इस्तेमाल के बाद अगर आपकी चाय की छलनी के छेद बंद हो गए हैं और उसपर काली सी परत जम गई है, तो ये हैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आमतौर पर दो तरह की छलनी इस्तेमाल की जाती हैं, स्टील की और प्लास्टिक की। ये वाला तरीका आप स्टील वाली छलनी को क्लीन करने के लिए अपना सकते हैं। इसके लिए बस गैस जलाएं और उसपर छलनी को रख दें। इससे छलनी में फंसे कण जल जाते हैं और सारी गंदगी बाहर निकल जाती है।
छलनी को जलाने के बाद थोड़ा सा पटकें, सारे कण और गंदगी बाहर निकल जाएंगे। आप एक बेकार पड़े टूथ ब्रश को भी इसपर हल्का सा रगड़ सकते हैं। इससे और भी अच्छी तरह छलनी की सफाई हो जाती है।छलनी ज्यादा ही गंदी है तो आप एक बाउल में थोड़ा सा इनो डालकर गर्म छलनी को उसमें डाल सकते हैं। कुछ देर में ही ये पूरी तरह क्लीन हो जाएगी। फिर इसे नॉर्मल डिशवॉश से धो लें।
काम की टिप: छलनी को हर आठ से दस दिन में एक बार इस तरह गैस पर जलाकर क्लीन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से वो ज्यादा गंदी नहीं होती और लंबे समय तक चलती है।
प्लास्टिक की छलनी को कैसे क्लीन करें?
गैस पर जलाकर स्टील वाली छलनी को तुरंत क्लीन हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक वाली छलनी को इस तरह से क्लीन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। एक बाउल में उबलता हुआ गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा ईनो मिला दें। ईनो नहीं है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नींबू या विनेगर (सफेद सिरका) भी पानी में एड कर सकते हैं। इस घोल में छलनी को कुछ देर के लिए भिगोकर रख दें। इसके छेदों में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। बस लास्ट में किसी ब्रश और डिशवॉश लिक्विड की मदद से छलनी साफ कर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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