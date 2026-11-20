वॉशिंग मशीन में साड़ी को ड्राई क्लीन कैसे करें? आपके ढेरों पैसे बचा सकता है वायरल हैक!
आजकल वॉशिंग मशीन में साड़ी धोने का हैक काफी वायरल हो रहा है। तकिए के कवर वाला ये हैक, साड़ी धोने का काम आसान बना सकता है। आइए जानते हैं ये कितना इफेक्टिव है और स्टेप बाय स्टेप इसे करने का तरीका भी जानते हैं।
शादी-पार्टी में पहनी जाने वाली साड़ी आमतौर पर काफी हेवी होती हैं। इसलिए इन्हें धोते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खासकर सिल्क, कढ़ाई, जरी या सिक्विन वाली साड़ियों को धोने में डर रहता है कि कहीं इनका रंग ना निकल जाए या डेलिकेट कढ़ाई खराब ना हो जाए। कई बार लोग इन्हें ड्राई क्लीन कराने के लिए दे देते हैं। लेकिन हर बार आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर पर वॉशिंग मशीन में आप अपनी एंब्रॉयडरी वाली साड़ी भी आराम से वॉश कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर ये हैक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कई लोग इसे ट्राई भी कर रहे हैं। अगर आप भी वॉशिंग मशीन में अपनी साड़ी ड्राई क्लीन करना चाहती हैं, तो ये हैक ट्राई कर के देख सकती हैं।
वॉशिंग मशीन में साड़ी को कैसे ड्राई क्लीन करें?
सोशल मीडिया पर वायरल हैक के मुताबिक अगर आप साड़ी को तकिए के कवर में रखकर वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो साड़ी की एंब्रॉयडरी खराब होने से बच सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रिक की मदद से साड़ी को मशीन में धोते समय वो मशीन के साथ सीधे सम्पर्क में आने से बचती है और घर्षण कम होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, इस हैक को कैसे फॉलो करना है।
स्टेप बाय स्टेप जानें वॉशिंग मशीन में साड़ी धोने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले साड़ी को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। कोशिश करें कि साड़ी का भारी बॉर्डर, जरी या कढ़ाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ करें।
स्टेप 2- अब कोई भी पुराना तकिए का कवर लें। बेहतर होगा कि ये कॉटन का हो और गाढ़े रंग का ना हो, जो धोने पर रंग छोड़ता हो।
स्टेप 3- फोल्ड की हुई साड़ी को तकिए के कवर के अंदर रखें। अब इसके मुंह वाले हिस्से को अच्छी तरह बंद कर दें।
स्टेप 4- तकिए के कवर में रखी साड़ी को वॉशिंग मशीन में डालें। इसके साथ भारी कपड़े ना डालें। खासकर ऐसे कपड़े बिल्कुल ना डालें, जो रंग छोड़ते हों।
स्टेप 5- मशीन में जेंटल या डेलिकेट वॉश मोड चुनें। धोने के किसी माइल्ड डिटर्जेंट को मशीन में डालें।
स्टेप 6- वॉश होने के बाद साड़ी को मशीन से बाहर निकालें। इसे सीधी धूप में सुखाने के बजाए छांव में सुखाएं।
क्या तकिए के कवर वाला हैक वाकई काम करता है?
अब सवाल है कि क्या तकिए के कवर में साड़ी रखकर धोने वाला ये वायरल वाकई काम करता है? कई लोग इसे ड्राई क्लीन जैसा बता रहे हैं, क्या ऐसा सच में हैं? इसका जवाब है हां, कुछ हद तक ये हैक काम आ सकता है। आप इस तरीके को अपनी हल्की कढ़ाई, सिल्क और बनारसी साड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर के देख सकते हैं। इससे साड़ी के धागे और एंब्रॉयडरी खराब होने का रिस्क कुछ कम हो सकता है।
लेकिन अगर आपकी साड़ी पर डेलिकेट एंब्रॉयडरी का हेवी वर्क है या नाजुक फैब्रिक है, तो बेहतर रहेगा कि साड़ी को हाथ से वॉश करें या ड्राई क्लीन के लिए दे दें। इस हैक को ड्राई क्लीन का विकल्प नहीं मानना चाहिए। बस अगर आप अपनी साड़ियों को बेहतर तरीके से वॉश करना चाहते हैं, तो ये हैक ट्राई कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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