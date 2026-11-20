आजकल वॉशिंग मशीन में साड़ी धोने का हैक काफी वायरल हो रहा है। तकिए के कवर वाला ये हैक, साड़ी धोने का काम आसान बना सकता है। आइए जानते हैं ये कितना इफेक्टिव है और स्टेप बाय स्टेप इसे करने का तरीका भी जानते हैं।

शादी-पार्टी में पहनी जाने वाली साड़ी आमतौर पर काफी हेवी होती हैं। इसलिए इन्हें धोते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खासकर सिल्क, कढ़ाई, जरी या सिक्विन वाली साड़ियों को धोने में डर रहता है कि कहीं इनका रंग ना निकल जाए या डेलिकेट कढ़ाई खराब ना हो जाए। कई बार लोग इन्हें ड्राई क्लीन कराने के लिए दे देते हैं। लेकिन हर बार आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर पर वॉशिंग मशीन में आप अपनी एंब्रॉयडरी वाली साड़ी भी आराम से वॉश कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर ये हैक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कई लोग इसे ट्राई भी कर रहे हैं। अगर आप भी वॉशिंग मशीन में अपनी साड़ी ड्राई क्लीन करना चाहती हैं, तो ये हैक ट्राई कर के देख सकती हैं।

वॉशिंग मशीन में साड़ी को कैसे ड्राई क्लीन करें? सोशल मीडिया पर वायरल हैक के मुताबिक अगर आप साड़ी को तकिए के कवर में रखकर वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो साड़ी की एंब्रॉयडरी खराब होने से बच सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रिक की मदद से साड़ी को मशीन में धोते समय वो मशीन के साथ सीधे सम्पर्क में आने से बचती है और घर्षण कम होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, इस हैक को कैसे फॉलो करना है।

स्टेप बाय स्टेप जानें वॉशिंग मशीन में साड़ी धोने का तरीका स्टेप 1- सबसे पहले साड़ी को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। कोशिश करें कि साड़ी का भारी बॉर्डर, जरी या कढ़ाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ करें।

स्टेप 2- अब कोई भी पुराना तकिए का कवर लें। बेहतर होगा कि ये कॉटन का हो और गाढ़े रंग का ना हो, जो धोने पर रंग छोड़ता हो।

स्टेप 3- फोल्ड की हुई साड़ी को तकिए के कवर के अंदर रखें। अब इसके मुंह वाले हिस्से को अच्छी तरह बंद कर दें।

स्टेप 4- तकिए के कवर में रखी साड़ी को वॉशिंग मशीन में डालें। इसके साथ भारी कपड़े ना डालें। खासकर ऐसे कपड़े बिल्कुल ना डालें, जो रंग छोड़ते हों।

स्टेप 5- मशीन में जेंटल या डेलिकेट वॉश मोड चुनें। धोने के किसी माइल्ड डिटर्जेंट को मशीन में डालें।

स्टेप 6- वॉश होने के बाद साड़ी को मशीन से बाहर निकालें। इसे सीधी धूप में सुखाने के बजाए छांव में सुखाएं।

क्या तकिए के कवर वाला हैक वाकई काम करता है? अब सवाल है कि क्या तकिए के कवर में साड़ी रखकर धोने वाला ये वायरल वाकई काम करता है? कई लोग इसे ड्राई क्लीन जैसा बता रहे हैं, क्या ऐसा सच में हैं? इसका जवाब है हां, कुछ हद तक ये हैक काम आ सकता है। आप इस तरीके को अपनी हल्की कढ़ाई, सिल्क और बनारसी साड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर के देख सकते हैं। इससे साड़ी के धागे और एंब्रॉयडरी खराब होने का रिस्क कुछ कम हो सकता है।