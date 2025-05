Myntra पर आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर में खरीदें समर फ्रेंडली पार्टी वियर साड़ी

5.5 metres plus 0.8 metre blouse piece

All ablut you की ये सैटिन फैब्रिक की साड़ी बेहद हल्की है, और आपकी बॉडी पर काफी आरामदायक महसूस होगी। इस साड़ी को मोती और स्टोन की मदद से बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। Myntra पर ये साड़ी आपको अलग-अलग रंगों में उपलब्ध मिल जाएगी, जिस पर लगभग 68% का भारी छूट मिल रहा है। यह साड़ी सेलिब्रिटी ट्रेंड को मैच कर रही है और गर्मी में पार्टी एवं फेस्टिवल के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

5.5 meters plus 1 meter blouse piece

All about you की प्योर शिफॉन साड़ी की फैब्रिक बेहद मुलायम और हल्की है, जिसे गर्मी में आसानी से कैरी किया जा सकता है। ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है और इसे पहनने के बाद कम से कम गर्मी का एहसास होता है। इस बेहद खूबसूरत सी साड़ी पर सीक्वेंस एंब्रॉयडरी की मदद से फ्लोरल पेटर्न बनाए गए हैं, जो काफी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। myntra पर इसके कई अलग-अलग रंग विकल्प उपलब्ध हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय इस साड़ी पर 75% का भारी छूट चल रहा है। तो ज्यादा न सोचे और इस सेल का लुफ्त उठाएं।