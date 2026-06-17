छोटे से घर में बसे बड़े सपने! देखें वैभव सूर्यवंशी के होम की इनसाइड तस्वीरें
क्रिकेट सिखाने के लिए पिता ने बनवाया घर से सटा प्रैक्टिस ग्राउंड। बिहार के समस्तीपुर जिले में छोटे से गांव में बना 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का घर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है। जिसे देखने के लिए लोगों में होड़ मची है। देखें इनसाइड फोटोज।
15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के बड़े दिग्गजों को अपने बल्ले के इशारे पर नचा दिया है। आईपीएल 2026 में इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिसे लंबे समय तक तोड़ना मुश्किल होगा। वैभव की कामयाबी के बाद से ही उनके पैतृक निवास पर भी लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। काफी सारे लोग उनके घर का होम टूर करना चाह रहे। बाहर से गुलाबी रंग में रंगे इस घर में वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता के साथ ही छोटा भाई और परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते हैं। वहीं उनके घर की इनसाइड तस्वीरों की झलक कई फोटोज में देखने को मिल जाती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में मोतीपुर गांव में दो मंजिला छोटा सा घर है जो किसी भी साधारण मिडिल क्लास फैमिली का होता है। लेकिन इस घर में मौजूद बड़े सपनों ने इसे आम से खास बना दिया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वैभव सूर्यवंशी के घर की ढेर सारी पिक्स वायरल हो रही हैं।
मिडिल क्लास जैसा साधारण है घर
वैभव सूर्यवंशी की फोटोज में घर की साफ झलक दिखती है। जिसमे वो फैमिली के साथ फोटो खिंचाते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में घर के पर्दों से लेकर दीवारें बेहद साधारण हैं। हालांकि बाहर से घर की दो मंजिला इमारत गुलाबी रंग में रंगी है और इस घर के सपने बड़े हैं। घर का मेन गेट भी सिंपल है। जिससे अंदर कमरों का एंट्रेस दिखता है। वहीं इस घर का सबसे मेन अट्रैक्शन प्रैक्टिस के लिए बना पिच है। जहां पर वैभव अपने सपनों की दुनिया बुनते थे।
घर के पीछे बना है प्रैक्टिस ग्राउंड
पिता संजीव सूर्यवंशी, जो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं उन्होंने बेटे के टैलेंट को देखते हुए उसकी क्रिकेट जर्नी को आसान बनाने के लिए घर के पीछे ही प्रैक्टिस के लिए खास पिच तैयार की है। चारों तरफ नेट और जाली से घिरे इस प्रैक्टिस एरिया की पिच भी उनके पिता ने खुद तैयार की है। जिसमे कंक्रीट पिच और टर्फ विकेट वाली पिच भी शामिल है। इस पिच पर वैभव क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। यहीं नहीं उनकी बैटिंग को और निखारने के लिए पिता कई स्थानीय गेंदबाजों को भी बुलाते थे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।