इस बार इन ट्रेडिंग मसालदानी के साथ अपग्रेड करें अपना किचन, यहां हैं 8 बेहतरीन विकल्प

अगर आपका मसालदानी भी पुराना हो गया हैज़ तो इस बार कुछ नया ट्राई करें! यहां स्पाइस बॉक्स के 8 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं।

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लंबे समय से एक ही पुराने मसालदानी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब समय आ गया है उन्हें बदलने का! आजकल इंस्टाग्राम पर तरह-तरह के मसालदानी ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्यों न इस बार अपना किचन भी अपग्रेड किया जाए। AMAZON पर ट्रेडिंग मसाला बॉक्स की कई वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Atrock का ये मसाला डब्बा आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। 7 पीस का स्टोरेज कंटेनर मसलों को लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रखते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं इनमें मसाले पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अगर लंबे समय से प्लास्टिक के पुराने मसालदानी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इन्हें बदलने पर विचार करें।

अलग-अलग कंटेनर वाले इस स्टेनलेस स्टील मसालदानी को आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें मसाले मिक्स नहीं होते हैं। इस मसाला बॉक्स के साथ ट्रांसपेरेंट एयर टाइट ढक्कन भी आएगा, इनमें मसाले का स्वाद और फ्लेवर बिल्कुल ओरिजिनल रहता है। इस समय ये 52% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

शीशम की लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 9 अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं। इसके साथ एक चम्मच भी आएगा। ये BPA फ्री है, इसलिए इनमें मसाले सुरक्षित और फ्लेवरफुल रहते हैं। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है और देखने में भी एस्थेटिक लगता है। ये मसाला स्टोर करने का एक हेल्दी और सुरक्षित तरीका है। इस समय 56% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा इसे आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील के इस मसालदानी में 100ml के 7 अलग अलग राउंड कंटेनर्स आएंगे। साथ ने 2 छोटे चम्मच भी मिल जाएंगे। इनमें मसाले स्टोर करना बेहद आसान है, साथ ही ये मसालों को फ्रेश रखते हैं। ये देखने में भी बेहद आकर्षक है, अगर आप भी लंबे समय से मसाला बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा।

छोटा साधारण मसाला बॉक्स की तलाश है, तो ये ऑप्शन आपको जरूर पसंद आएगा। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसमें 6 अलग-अलग कंपार्टमेंट आएंगे और साथ में 6 चम्मच भी मिल जाएगा। इनमें मसाले रखने के अलावा आप अचार और ड्राई फ्रूट या फिर स्नैक्स भी रख सकते हैं।

Maru 9 इन 1 स्क्वायर मसाला बॉक्स स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें 9 अलग अलग मसाला बॉक्स आयेंगे साथ में एक स्टैंड भी आएगा। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहते हैं। इसे मम्मी, चाची या मौसी को त्योहार पर गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं।

अगर आप मसालों की वैरायटी इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किया गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें 12 अलग अलग कंटेनर्स हैं, यानी मसालों के इतने वैरायटी इसमें आ जायेंगे। इस समय ये प्रोडक्ट 46% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

E cosmos का प्लास्टिक स्क्वायर स्टोरेज मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। हाई क्वालिटी प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार इस मसालदानी में मसालों की वैरायटी आ जाएगी। ये स्टोरेज के लिए सुरक्षित प्रोडक्ट है, अगर आपको भी मसाला बॉक्स की तलाश है तो ये प्रोडक्ट जरूर ऑर्डर करें।

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