सस्ता और टिकाऊ डील: आधे से कम दाम में खरीदें किचन ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प

किचन में चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो यहां खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प वो भी बजट में। छोटे से छोटा किचन भी रहेगा ऑर्गेनाइज्ड!

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किचन छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी जगह समान इधर से उधर बिखरे रहते हैं। गंदे किचन में जाते के साथ मन चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर घंटों उन्हें समेटने में लगता है। ऐसे में इस बार किचन ऑर्गेनाइजर्स ट्राई करें! किचन ऑर्गेनाइजर्स चीजों को उनकी जगह पर रहने में मदद करेंगे। इस तरह किचन के कामों में कम समय लगता है। समय की बचत के साथ ही इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। Amazon पर आपके जरूरत अनुसार अलग अलग तरह के किचन ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, वो भी आधे दाम पर! तो क्या सोच रही हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Go Hooked 2 टायर स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर रैक किचन में बहुत काम आएगा। इसे काउंटर पर रखें, और जरूरत अनुसार किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे-मोटे डब्बे आदि इनपर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। साथ ही साइड में हुक मिल जाएगा, जिसमें आप कैंची, टॉवल आदि टाँग भी सकती हैं। ये मेटल स्टैंड बहुत काम की चीज है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कुछ नुकसान नहीं होगा। इस समय इसपर 56% का ऑफ उपलब्ध है। मौके का लाभ जरूर उठाएं!

12 For Collection का स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप किचन ऑर्गेनाइजर में 2 रैक हैं, जिनपर आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-छोटे डब्बे आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस प्रकार किचन साफ रहता है और समय की बचत होती है। वहीं आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं, जिससे किचन क्लीन और फ्रेश नजर आएगा। अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर मंगवाएं।

आयरन मेटल से तैयार ये 3 टायर किचन ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। खासकर मसालों के छोटे-मोटे डब्बों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में ये आपकी मदद करेगा। ज्यादातर लोग इसे किचन में मॉडर्न और एस्थेटिक लुक ऐड करने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होगा।

किचन का कॉर्नर स्पेस हमेशा खाली रह जाता है, ऐसे में आप इस स्मार्ट ऑर्गेनाइजर की मदद से उस खाली जगह का सही उपयोग कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर को खासकर कॉर्नर के लिए तैयार किया गया है। इस तरह आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं, जिससे किचन क्लीन और फ्रेश नजर आएगा। इसपर मसालदानी, चकला बेलन, रोटी बॉक्स आदि जैसे नियमित इस्तेमाल में आने वाली चीजें रखी का सकती हैं।

Dillard's के 4 रैक वाले इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड की मदद से आप अपने किचन को एक मॉडर्न टच दे सकती हैं। ये ड्यूरेबल स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर में छोटे-छोटे डब्बे और फल आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इसमें चक्के लगे हैं, इन्हें इधर से उधर मूव करना भी बेहद आसान है। तो आप अभी भी क्या सोच रहे, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

OXMIC का वुडन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर आजकल काफी ट्रेन में है। इस छोटे से ऑर्गेनाइजर पर मसालों से सभी डब्बे आराम से आ जाएंगे। अगर आप भी बजट में किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो सिर्फ 199 में ये Amazon पर उपलब्ध मिल जाएगा। मेटल फ्रेम में वुडन रैक बिठाया गया है, इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें!

3 टायर स्पाइस रैक आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। बिना अधिक खर्च किए आप किचन को आजकल का मॉडर्न लुक दे सकती हैं। वुडन शेल्फ रैक/काउंटर टॉप स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर किचन में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे डब्बे या ऑयल डिस्पेंसर जैसी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। इससे आप चीजें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें उनकी सही जगह पर रखती हैं।

अगर अभी तक किचन में फल सब्जी रखने के वेजिटेबल ट्रॉली नहीं ली तो अब ये मॉडर्न ट्रॉली खरीदें। ये 360 डिग्री पर घूमने वाला ट्रॉली 4 लेयर में आएगा। इसके हर एक कम्पेरेंट में छोटे-छोटे छेद बने हैं, जिससे हवा का बहाव बना रहता है। इस प्रकार इनमें रखी ताजा फल और सब्जियां खराब नहीं होती। इनमें ग्रॉसरी भी रख सकती हैं, जैसे कोई भी पैक मेटेरियल या छोटे डब्बे आदि। इसमें चक्के लगे हैं, इन्हें इधर से उधर मूव करना भी बेहद आसान है।

1 किचन ऑर्गेनाइजर्स का उपयोग आपको समय की बचत में मदद करता है।

2 इनकी मदद से किचन साफ और फ्रेश रहता है।

3 Amazon पर किचन के ऑर्गेनाइजर्स पर शानदार छूट उपलब्ध है।

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