अब 499 के अंदर करें किचन अपग्रेड, खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के ये 10 विकल्प

Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स 499 के अंदर उपलब्ध हैं, ये बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स आज ही ऑर्डर करें।

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किचन छोटा हो या बड़ा ऑर्गेनाइजर्स बहुत जरूरी हैं। किचन ऑर्गेनाइजर्स स्पेस को सही से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं साथ ही साथ छोटे से किचन में भी ज्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं। इस तरह किचन की छोटी-छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सकता है। ऑर्गेनाइजर्स होने से रोजाना किचन को साफ नहीं करना पड़ता, साथ ही सामान समेटने में घंटों नहीं लगते। Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स 499 के अंदर उपलब्ध हैं, ये बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स आज ही ऑर्डर करें।

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वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर रैक रोजाना किचन के काम काज को आसान बना देगा। पूरे दिन किसी न किसी काम में कल्टरी इस्तेमाल होती है, स्पेटुला हो या सीजर या फिर टॉवल आप इन पर कुछ भी टांग सकते हैं। इनमें चमचों के लिए भी अलग से स्पेस दिया गया है। साथ ही इनमें नाइफ होल्डर भी है। ये एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जो इस समय 69% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।

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अपने प्लेट्स को ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं, या फिर आपके पास सेरेमिक प्लेट्स हैं और उनके टूटने का डर बना रहता है, तो ये प्लेट होल्डर स्टैंड एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। वॉश करने के बाद अपनी प्लेट आराम से इनमें ऑर्गेनाइज रूप से रख सकते हैं। इस तरह आपका प्लेट न तो गिरेगा और न ही टूटेगा।

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ये किचन ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसे स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो इसे ड्यूरेबल बनाते हैं। ये 2 लेयर रैक के साथ आयेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आराम से आ जाएंगे। इस स्पेस सेवर ऑर्गेनाइजर को काउंटर के खाली जगह पर रख सकते हैं।

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प्लास्टिक का 360 डिग्री रोटेटिंग किचन स्पाइस होल्डर एक एस्थेटिक आइटम है। अगर आप अपने किचन को पिंटरेस्ट लुक देना चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें सभी तरह के छोटे कांच के बोतल रख सकती हैं या फिर आप चाहे तो इनमें मसाले भी रख सकते हैं। किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक इन्हें कही भी रखा जा सकता है।

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2 लेयर का मेटल ऑर्गेनाइजर स्पेस सेव करने में मदद करेगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। इन्हें किचन के अलावा बाथरूम में भी रख सकते हैं।

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प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये 4 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन स्पेस की बचत होगी, साथ ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे और अन्य चीजें रखें, साथ में सब्जी, आलू और प्याज भी रख सकती हैं। ये किचन में अधिक स्पेस क्रिएट करती हैं और आपका किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।

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स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार टेबल टॉप स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। ये 2 के सेट में आएंगे, इनपर रोजाना इस्तेमाल होने वाले डब्बे रख सकते हैं। ये एंटी रस्ट हैं, तो मेटेरियल की चिंता न करें। वहीं इनपर 64% का ऑफ भी उपलब्ध है, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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चकला, बेलन और तवा की जगह चूल्हे के नीचे नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजर में है। ये स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आयेंगे। इनसे किचन का लुक बदल जाएगा। इन्हें किचन के किसी भी कॉर्नर में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस समय 40% के ऑफ पर केवल 299 रुपए में उपलब्ध है, आप चाहे तो इन्हें दीवार में टांग भी सकते हैं।

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ये 3 लेयर वाला किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर रैक बहुत काम की चीज है। इन्हें किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड पर छोटे-मोटे डब्बे और अन्य चीजें रख सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। 64% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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2 टायर स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर किचन काउंटर टॉप पर रखने के लिए बेस्ट आइटम है। इनपर छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। अगर किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ये 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

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