Thalapathy Vijay House Tour: Tom Cruise के बीच हाउस से इंस्पायर्ड है थलापति विजय का आलीशान घर, जानें इसकी खासियतें
थलापति विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु चुनाव में आगे चल रही हैं और इस बात से फैंस काफी खुश हैं। इस खुशी के माहौल में हम आपको एक्टर के आलीशान घर की खूबसूरती के बारे में बताने जा रहे हैं।
Thalapathy Vijay House Tour: साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक्टिंग की दुनिया में अपनी दमदार छाप छोड़ने के बाद अब वह राजनीति में अपनी धुंआधार पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय की पार्टी टीवीके (TVK) विधानसभा चुनाव के नतीजों में आगे दिख रही है। विजय की जीत पक्की है और वह जल्द ही तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज हम आपको विजय की फिल्मों या उनके राजनैतिक सफर के बारे में बताने नहीं जा रहे बल्कि उनके खूबसूरत स्वर्ग से भी सुंदर घर की कुछ झलकियां दिखाएंगे और उसकी खासियत बताएंगे।
- टॉम क्रूज से क्या है प्रेरित
थलापति विजय का घर सिर्फ मकान नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट कहा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका आलीशान बंगला हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉप क्रूज (Tom Cruise) के बीच हाउस से प्रेरित होकर बनाया गया है। उनके घर की मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स और प्राइवेट स्पेस लग्जरी के साथ साइलेंट एलिगेंस का परफेक्ट एग्जांपल है। इससे साफ पता चलता है कि एक्टर विजय दिखावे से कोसों दूर रहते हैं लेकिन उनकी च्वॉइस टॉप क्लास की है।
- कहां है विजय का आशियाना
चेन्नई के नीलांकरई में थलापति विजय का खूबसूरत घर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक्टर टॉम क्रूज का बीच हाउस इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना घर भी वैसा ही रिनोवेट करा लिया। उनका ये घर करीब 80 करोड़ रुपये का है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने अपने घर को कम सजावट, लेकिन हाई क्वालिटी और न्यूट्रल कलर पैलेट से सजाया है। उनके घर में सिंपल लुक वाले फर्नीचर आपको देखने को मिलेंगे।
- हाई-एंड लग्जरी फीचर्स
एक्टर विजय के घर में कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद हैं, जो उनके घर को आलीशान बनाती हैं। उन्होंने अपने घर में ही हर छोटी-बड़ी चीज को बनवाया हुआ है। उनके घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल, होम थिएटर, वॉक-इन वार्डरोब, आधुनिक फिटनेस स्पेस मौजूद है। बता दें ये जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है।
- प्राइवेसी का भी ख्याल
थलापति विजय ने अपने घर में पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी को खास प्राथमिकता दी है। इसके लिए उन्होंने हाई-सिक्योरिटी के साथ खूबसूरत गार्डन और ओपन एरिया तैयार करवाया है, जहां हर समय शांत और सुकूनभरा माहौल बना रहता है। विजय अक्सर अपने इस ग्रीन स्पेस में समय बिताते हैं और गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हरियाली के करीब रहना बेहद सुकून देता है।
- गाड़ियों का कलेक्शन
सुपरस्टार विजय के पास एक से बढ़कर एक धांसू गाड़ियां भी मौजूद है। उनके पास लेक्सस की एमएल 350एच लग्जरी एमपीवी, वोल्वो की एक्ससी90 एसयूवी, BMW i7, मिनी कूपर की एस जैसी लग्जरी और महंगी गाड़ियां हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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