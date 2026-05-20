चिटकी दीवारों पर उगेंगे पौधे! तुर्की का ग्रीन स्टिकर शहरों की गर्मी करेगा कम और बनाएगा खूबसूरत
तुर्की की डिजाइनर Yasemin Keyif ने एक खास ग्रीन स्टिकर तैयार किया है, जिसे दीवारों पर चिपकाने के बाद उसमें असली पौधे उगने लगते हैं। यह इको-फ्रेंडली इनोवेशन शहरों में हरियाली बढ़ाने और गर्मी कम करने में मददगार माना जा रहा है।
शहरों में बढ़ती गर्मी, कंक्रीट के जंगल और हरियाली की कमी की वजह से आज दुनिया बड़े पर्यावरणीय संकटों में शामिल हो चुका है। ऐसे समय में तुर्की से एक बेहद दिलचस्प और अनोखा इनोवेशन सामने आया है, जो आने वाले समय में ग्रीन सिटीज के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तुर्की की Bahçeşehir University की डिजाइनर Yasemin Keyif ने यह खास ग्रीन स्टिकर तैयार किया है। रिसर्चर ने ऐसा इको-फ्रेंडली मटेरियल बनाया है, जिसे दीवारों पर चिपकाकर वहां छोटे-छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं। देखने में यह बिल्कुल असली ग्रीन वॉल जैसा लगेगा, लेकिन असल में यह एक स्टिकर जैसा पैच होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उगने वाले पौधे पूरी तरह असली होंगे, जो समय के साथ दीवारों को प्राकृतिक हरियाली से ढक सकते हैं।
क्या है यह ग्रीन स्टिकर?
इस खास प्रोजेक्ट का नाम Green Anarchy रखा गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि टूटी-फूटी या खाली दीवारों वाले हिस्सों को आसानी से मिनी गार्डन में बदला जा सके। ऐसा करने से दीवारों का लुक बदल जाएगा और घर-शहर में हरियाली के साथ ठंडक भी बनी रहेगी। इस मोटे स्टिकर या पैच जैसा लगने वाले इनोवेशन के अंदर बीज और नैचुरल चीजों को भरा गया है। इस स्टिकर में खासतौर पर पेपर पल्प, कोको पीट, परलाइट और पौधों के बीज मिलाए गए हैं। इसे हल्का गीला करके दीवार पर चिपकाया जाता है। नमी मिलने के बाद इसमें मौजूद बीज अंकुरित होने लगते हैं और कुछ समय में दीवार को हरियाली से भर देंगे।
शहरों की गर्मी कम करने में मिलेगी मदद
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस तरह की तकनीक बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाए तो शहरों में बढ़ते प्रदूषण और गर्मी को कम करने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर वे बड़े शहर, जहां गर्मियों में कंक्रीट और ऊंची इमारतों की वजह से तापमान काफी बढ़ जाता है, वहां यह इनोवेशन दीवारों के जरिए हरियाली बढ़ाकर माहौल में ठंडक पहुंचाने का काम कर सकता है।
प्लास्टिक फ्री और इको-फ्रेंडली इनोवेशन
इस इनोवेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी तरह का प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा स्ट्रक्चर बायोडिग्रेडेबल यानी नैचुरल तरीके से खत्म होने वाला है। यही वजह है कि इसे नेचर फ्रेंडली तकनीक माना जा रहा है। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी रिसर्च और टेस्टिंग के शुरुआती चरण में है। वैज्ञानिक यह भी जांच रहे हैं कि लंबे समय तक पौधों की जड़ें दीवारों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी और अलग-अलग मौसम में कौन-से पौधे सबसे अच्छा काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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